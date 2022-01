El projecte de "bicibusos" escolars perquè els nens puguin arribar a escolar amb bicicleta o patinet ha arribat aquest matí a Girona amb algunes línies organitzada per les AFAs d'escoles com Annexa, Balandrau, Domeny i Pericot (a l'Eiximenis s'ha hagut de suspendre pels confinaments) en una campanya promoguda per reivindicar que l'Ajuntament faci actuacions en mobilitat i urbanisme perquè sigui més fàcil i segur moure's sobre dues rodes pels carrers de Girona.

Bon dia, Girona! Avui és #bicivendres i el #bicibús arriba finalment a la ciutat. Ens estrenem amb 5 línies que arriben a les escoles Pericot, Balandrau, Domeny i Annexa.

"La reivindicació per una mobilitat més sostenible té un llarg recorregut ja a Girona, però queda molta feina per fer; per exemple jo he vingut amb la línia que ve des de Girona 2 i baixant per Pericot no tenim cap carril bici", explica Anna Crous, presidenta de l'AFA de l'Escola Pericot, que ha participat en una de les dues línies, de les tres que estaven previstes, una sortint des de la zona del Decathlon i l'altra des del Passeig d'Olot. "Ens han faltat la tercera, que baixarà des de Sant Daniel, però estem molt contents de com ha anat, tot i algunes baixes d'última hora per confinaments, i la nostra idea és repetir-ho cada divendres", detalla Crous.

Aquesta, davant de dues de les escoles que han participat en els "bicibusos" d'aquest matí - Annexa i Pericot - i tres més - Àgora, Annexa i Bosc de la Pabordia - s'organitzaran talls de trànsit amb diferents activitats al carrer per, segons Revolta Escolar, «reivindicar entorns escolars més segurs i saludables davant la poca voluntat de l'Ajuntament d'actuar en aquesta matèria».