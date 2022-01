Aran Tulsà, de l’escola Aldric, i Paula Pagès, de La Salle Cassà, han resultat finalistes de la darrera edició del Concurs Digital de Dibuix d'Aqualia, que organitza cada any l’empresa que gestiona el Servei Municipal d’Aigües de Cassà de la Selva. L’alcalde Robert Mundet i la regidora d’Educació, Sílvia Martí, acompanyats per la responsable de Girona Sud d’Aqualia, Marta Ferrer, els han lliurat un Smartwatch a cadascuna a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Marta Ferrer d’Aqualia ha explicat que els seus treballs han estat elegits entre els dels més de 10.500 alumnes de 3r i 4t de Primària participants de tot l’estat espanyol. “Un any més, el concurs ha pretès conscienciar i educar els més petits sobre la importància de l'aigua i la feina que hi ha darrere d'obrir l'aixeta i de disposar d'aigua de qualitat. Un any més, amb aquest certamen, Aqualia pretén enfortir el rol pedagògic en l'educació mediambiental i en un consum conscient del recurs”.

A les dues darreres edicions i, dins del marc de l'agenda 2030, acordada per l'Assemblea de Nacions Unides, la temàtica del Concurs està girant al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) posant èmfasi en l'ODS6, “aigua neta i sanejament”. Els infants participants han creat el seu propi Planeta 2030 al llenç del dibuix, demostrant a més conèixer molt bé el cicle integral de l'aigua i els ODS.

Per la seva banda, l’alcalde de Cassà, Robert Mundet, ha felicitat a les premiades i ha manifestat que “l'aigua és un bé molt valuós, i cada vegada més escàs, i per això conscienciar-ne des d'edats primerenques és fonamental. Tots, veïns, empreses, institucions… hem de contribuir al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible en la mesura de les nostres possibilitats”.

Increment de formació digital

La participació aquest any ha crescut més d'un 58%, fet que demostra la consolidació del concurs i la implicació de col·legis, famílies i nens amb aquesta eina educativa. En total ha rebut 10.450 treballs proporcionant 5.966 hores de formació i entreteniment (+57% en relació amb l'any anterior).

L'increment de les sessions registrades a la web va a la mateixa línia, amb un 60% més que a l'edició anterior, assolit les 42.969, durant les quals els petits han pogut completar el seu llenç, a més d'aprendre molt més sobre els ODS.