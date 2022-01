Amb poc més de 100.000 habitants, Girona no pot ser considerada una gran ciutat però moure’s amb cotxe, o trobar aparcament, en els seus carrers no és senzill. L’adaptació de la ciutat a la bicicleta encara té molt camí per recórrer, i no tothom es pot, o vol, desplaçar a peu, així que les motos sempre han estat una bona opció. L’any passat, tot i el context de crisi econòmica producte de la pandèmia, a la ciutat de Girona es van matricular 804 motos. La xifra més alta de la darrera dècada. Segons dades del mateix Ajuntament, l’any passat es varen donar d’alta 3.598 vehicles a la ciutat (entre turismes, motos/ciclomotors i vehicles industrials) destacant aquesta xifra de motos, 804, a què no s’havia arribat des de fa més d’una dècada. Concretament, l’any 2008 quan, segons l’Ajuntament, es van matricular més de 1.200 motos a la ciutat. Les 804 noves motos que es van posar a circular pels carrers de la ciutat l’any passat són més que les 670 del 2020 o, per exemple, gairebé el doble de les que es van matricular l’any 2012: 479.

Les vendes dels negocis de motos a la ciutat venen, lògicament, tant a clients de Girona com de fora, però les matriculacions registrades per l’Ajuntament coincideixen amb la seva visió que el 2021 va ser «un any de recuperació», però que «podria haver estat millor» de no haver estat per la crisi de subministraments que va afectar moltes indústries minvant els estocs. «Si haguéssim tingut més motos, n’hauríem venut més; això està clar», assegura David Trafach, gerent de Motos Trafach, que treballa amb marques com Yamaha i Kymco. «Particularment, nosaltres hem patit per la falta d’estoc en les marques amb què treballem, Yamaha i Kymco, sobretot en els mesos d’estiu», explica Trafach sobre els efectes d’un trencament d’estocs, provocat, en gran part, per la crisi dels semiconductors a tot el món, que no va acabar impedint que la venda de motos pugés un 5% al conjunt d’Espanya respecte a l’any 2020. «La covid i els problemes logístics i de components a escala internacional han frenat un creixement que hagués estat més elevat en altres circumstàncies», va detallar, en la presentació del balanç anual de vendes a tot Espanya, el president l’Associació Nacional d’Empreses del Sector de les Dues Rodes (Anesdor), Ramon Bosch, que es va mostrar convençut que, de cara al 2022, el creixement de les vendes encara serà superior. Al voltant d’un 10%, segons els càlculs d’Anesdor. Un optimisme que, des de Girona, també comparteix David Trafach: «La moto és un vehicle, però també forma part dels béns de consum i, com tots els béns de consum, les seves vendes van molt lligades a l’evolució econòmica i, tenint en compte que aquests anys es preveu un creixement del PIB d’un 5,5% segur que el 2022 serà millor».