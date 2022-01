Girona trucarà a les persones més grans de 75 anys que viuen soles, i que no reben cap atenció dels serveis a domicili municipals, per detectar situacions de vulnerabilitat. La prova pilot, que s'ha batejat amb el nom 'Com es troba?', començarà el proper 21 de febrer. Té el suport de diferents entitats socials de la ciutat, i s'engega amb la voluntat de donar continuïtat a les trucades que ja es van fer durant el confinament per la covid-19 (en aquell cas, a majors de 65 anys). "Ara volem anar molt més enllà; no es tracta de repetir les trucades, sinó que la gent gran ens indiqui quines necessitats té i així poder donar-hi solució", ha afirmat l'alcaldessa, Marta Madrenas.

El projecte 'Com es troba?' vol conèixer amb detall la situació que viu la gent gran de Girona. I sobretot, l'impacte i el desgast que els hi suposen els efectes de la pandèmia a la seva qualitat de vida. Per això, es prioritzen les persones més grans de 75 anys, que viuen soles i que no tenen cap servei d'atenció a domicili, perquè aquest és el segment de població que està més exposat a l'aïllament i la vulnerabilitat. "L'objectiu principal és la prevenció; volem ser un servei proactiu, per poder contactar directament amb les persones i saber quines necessitats tenen", subratlla la regidora de Drets Socials, Núria Pi. Les entrevistes es faran durant un termini d'entre mig any i sis mesos. Qui s'encarregarà de fer les trucades serà l'empresa Televida (que ja gestiona el servei de teleassistència municipal). Les entrevistes s'estructuraran en cinc grans blocs. D'entrada, se centraran en l'estat personal de la gent gran. Després, se'ls demanarà com la covid-19 ha afectat la seva vida quotidiana, l'estat de les seves relacions socials, es mirarà amb quin suport compten per cobrir les seves necessitats i, per últim, quin coneixement tenen dels diferents serveis que ofereix la ciutat. L'alcaldessa de Girona ha subratllat, però, que en cap cas es demanaran dades personals o números de comptes bancaris. Precisament, per evitar picaresques o que les persones grans puguin ser víctimes d'estafadors. Primer sondeig El projecte 'Com es troba?' arrenca després d'haver-se fet un primer sondeig, amb cent entrevistes telefòniques. D'aquestes converses, segons ha concretat Núria Pi, ja se n'han pogut extreure algunes conclusions. Un 65% de les persones enquestades "tenen una autopercepció força positiva de la seva situació", ha concretat la regidora. Això sí, el 70% estan preocupades per la pandèmia (també, pel que fa als seus familiars). I també s'ha detectat que un 15% pateix problemes de solitud, i un 11% té l'estat d'ànim afectat per la covid-19. Aquest primer sondeig també ha permès veure com un 81% dels avis i àvies a qui s'ha trucat poden sortir cada dia, i que el mateix percentatge tenen suport familiar. Tot i això, però, un 9% ha deixat entreveure que necessitaria accedir a un servei municipal (sobretot, teleassistència o atenció a domicili). A més, també s'han detectat algunes persones que poden patir aïllament o soledat no volguda. Uns casos, ha precisat la regidora, que ara s'estan estudiant per oferir-los suport. 2.432 viuen soles Segons dades del padró municipal, actualment a Girona hi ha 7.858 persones més grans de 75 anys. I d'aquestes, 2.432 viuen soles (el 30,94% d'aquest segment d'edat). En paral·lel a detectar situacions de vulnerabilitat, el projecte 'Com es troba?' també vol enfortir el treball conjunt entre les diferents entitats socials que atenen persones grans a la ciutat. D'altra banda, la regidora de Drets Socials també ha recordat que l'Ajuntament de Girona impulsa altres accions d'atenció a la tercera edat. Entre aquestes, eines de suport i alfabetització digital, l'ampliació de menjadors socials o un estudi que s'ha encarregat a la Universitat de Girona (UdG) per saber la situació de les cuidadores de la llar.