El complex esportiu del GEiEG a Palau ha acollit, per quinzè any, l’activitat Plantem la Pau, que organitzen els Amics de la Unesco i el GEiEG. S'ha plantat un avellaner i vuit alumnes de l’escola Migdia de cinquè i sisè de primària han recitat poemes sobre la pau i sobre l’avellaner. A l'acte hi ha assistit l'alcaldessa, Marta Madrenas.