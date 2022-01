Un centenar de treballadors i veïns s'han concentrat davant del CAP de Sarrià de Ter (Gironès) per denunciar la situació «insostenible» que viuen arran de la manca de metges. Critiquen que des d'aquest gener el centre tan sols en té tres dels sis que hi hauria d'haver, que els infermers i infermeres van «sobrecarregats» i que això repercuteix en l'atenció als pacients. A més, asseguren que fa dos dies que el problema s'ha agreujat, perquè dos dels metges són baixa per covid i el CAP, ara mateix, tan sols té un facultatiu. Salut sosté que sí que s'han cobert part de les vacants, però admet que aquesta setmana «la situació s'ha complicat», i que per «pal·liar-ho» s'han fet gestions per incorporar metges jubilats o de centres propers.