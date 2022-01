missa en honor als periodistes. El Bisbat de Girona va celebrar dilluns la festivitat de Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes i escriptors. La capella conventual de la Catedral va acollir una missa presidida pel bisbe, Francesc Pardo, que va comptar amb la participació de professionals de la comunicació gironins. En la seva homilia, el bisbe va donar gràcies a Déu pels mitjans de comunicació i va elogiar la tasca dels periodistes per fer-los possible, tot recordant el seu paper com a «formadors de l’opinió pública».