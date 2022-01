L’Ajuntament de Girona ha iniciat un pla pilot que té per objectiu trucar els 7.858 empadronats a la ciutat que tenen més de 75 anys per detectar casos de vulnerabilitat. El projecte pretén conèixer amb detall quina és la situació de la gent gran en relació amb l’impacte i el desgast que estan suposant els efectes de la pandèmia en la seva qualitat de vida.

L’estudi ha prioritza les persones que viuen soles i que actualment no disposen de cap servei municipal d’atenció a domicili, en tractar-se del segment de població més exposat a trobar-se en una situació de major aïllament o vulnerabilitat. A Girona hi ha 2.432 persones majors de 75 anys que resideixen en llars unifamiliars (el 30,94% de la població més gran de 75 anys).

«El que pretenem és que la gent gran ens indiqui les necessitats que té i, així, poder abordar les solucions d’una forma molt més rigorosa», va explicar ahir l’alcaldessa, Marta Madrenas, que va recordar que la gent gran és una «prioritat absoluta» del govern. Madrenas va ressaltar que aquest projecte es pot qualificar com a «cogovernança» i «participació ciutadana» ja que hi ha un diàleg directe entre l’administració i el ciutadà». L’alcaldessa va explicar que «anem a cercar què necessita la ciutadania i no esperem a rebre peticions».

Servei proactiu

«L’objectiu principal és la prevenció, volem ser un servei proactiu per poder contactar directament amb les persones i aportar aquella informació general que els pugui ser útil, especialment si es detecta una situació d’aïllament, de vulnerabilitat o de pèrdua d’autonomia de la vida quotidiana», va exposar la regidora de Drets Socials, Núria Pi.

Les trucades es faran amb un guió plantejat per tal de generar un clima de conversa i escolta activa. Les trucades s’estructuraran en cinc grans blocs de coneixement: l’estat personal; l’afectació que ha tingut la COVID en la seva vida quotidiana; l’estat de les seves relacions socials; les estratègies actuals de suport i afrontament per a la cobertura de les seves necessitats, i el grau de coneixement dels serveis de la ciutat.

Per aconseguir el contacte telefònic es farà servir el mateix sistema d’una iniciativa similar que va fer el mateix Ajuntament durant el confinament quan es va desenvolupar una atenció telefònica a majors de 65 anys per saber el seu estat general i localitzar, d’aquesta manera, aquelles situacions que podien ser de més vulnerabilitat. Les entitats i centres cívics també s’encarregaran de comunicar el projecte que tira endavant l’Ajuntament.

En cap cas es demanaran dades bancàries i només hi haurà visites al domicili, posteriorment a l’entrevista telefònica i sempre d’acord entre les dues parts. D’aquesta manera es volen evitar possibles estafes. El projecte ha rebut el nom de «Com es troba?» i s’ha encarregat a l’empresa Televida, que gestiona el servei de teleassistència municipal.

Un primer sondeig

Abans d’encarregar l’enquesta a l’empresa, des de l’Ajuntament, treballadors municipals han fet un primer sondeig amb cent trucades. Un 65% de les persones enquestades «tenen una autopercepció força positiva de la seva situació», va concretar la regidora.

Això sí, el 70% estan preocupades per la pandèmia (també, pel que fa als seus familiars). I també s’ha detectat que un 15% pateix problemes de solitud, i un 11% té l’estat d’ànim afectat per la COVID. Aquest primer sondeig també ha permès veure com un 81% dels avis i àvies a qui s’ha trucat poden sortir cada dia, i que el mateix percentatge tenen suport familiar. Tot i això, però, un 9% ha deixat entreveure que necessitaria accedir a un servei municipal (sobretot, teleassistència o atenció a domicili). A més, també s’han detectat algunes persones que poden patir aïllament o soledat no volguda. Uns casos, que la regidora va apuntar que s’estan estudiant per oferir-los suport.

Un dels altres objectius del projecte «Com es troba?» és enfortir el treball conjunt entre tots els serveis i entitats socials que atenen persones grans a la ciutat. Actualment, les entitats que formen part d’aquest treball en xarxa són Caritas, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Fundació La Caixa –el programa «Sempre acompanyats»-, l’Àrea Bàsica de Salut i, per part de l’Ajuntament, l’Àrea de Drets Socials amb els Serveis Bàsics d’Atenció Social, el Servei d’Atenció a la Gent Gran i Dependència, i l’equip de Planificació. La voluntat és que es vagin incorporant totes aquelles entitats i col·lectius dedicats a l’atenció d’aquest segment poblacional.