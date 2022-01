El projecte de «bicibusos» escolars perquè els nens puguin arribar a escolar amb bicicleta o patinet va arribar aquest divendres al matí a Girona amb algunes línies organitzades per les AFAs d’escoles com Annexa, Balandrau, Domeny i Pericot (a l’Eiximenis es va haver de suspendre pels confinaments per la Covid-19) en una campanya promoguda per reivindicar que l’Ajuntament faci actuacions en mobilitat i urbanisme perquè sigui més fàcil i segur moure’s sobre dues rodes pels carrers de Girona. Els «bicibusos», que van començar a Vic i s’han anat estenent per diferents poblacions catalanes, van ser els protagonistes de la primera part d’una jornada de protesta que va tenir continuïtat a la tarda amb els talls dels carrers de davant de dues de les escoles que havien participat l’acció del matí - Annexa i Pericot - i tres més: Àgora, Annexa i Bosc de la Pabordia.

Unes protestes, coordinades per Revolta Escolar Girona, motivades per «la manca de polítiques impulsades des de l’Ajuntament de Girona per millorar la mobilitat sostenible i reduir la contaminació dels entorns escolars allunyant-ne els cotxes».

«La reivindicació per una mobilitat més sostenible té un llarg recorregut ja a Girona, però queda molta feina per fer; per exemple jo he vingut amb la línia que ve des de Girona 2 i baixant per Pericot no tenim cap carril bici», explicava aquest divendres Anna Crous, presidenta de l’AFA de l’Escola Pericot, que ha participat en una de les dues línies, de les tres que estaven previstes, una sortint des de la zona del Decathlon i l’altra des del Passeig d’Olot. «Ens han faltat la tercera, que baixarà des de Sant Daniel, però estem molt contents de com ha anat, tot i algunes baixes d’última hora per confinaments, i la nostra idea és repetir-ho cada divendres», va detallar Crous de l’AFA de l’Escola Pericot on s’ha acordat que els «bicibusos» es faran cada divendres de manera estable sense descartar-ho que es puguin ampliar a més dies.

Des de les AFAs expliquen que, «veient la nostra mobilització i el ressò que tenia», l’Ajuntament els hi havia ofert ajuda per a l’organització dels «bicibusos» però, sense entrar en els canvis en «urbanisme i mobilitat» que es reclama des de Revolta Escolar: «La contaminació atmosfèrica i acústica i el perill dels cotxes és una realitat que rodeja els infants de Girona i l’emergència climàtica és un fet que ens obliga a actuar».