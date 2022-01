Augmentar l’ús de la llengua catalana en el dia a dia dels comerços d’un dels municipis amb els índexs de població d’origen immigrant de Catalunya. Aquesta és l’l’objectiu de la nova companya engegada per l’Ajuntament de Salt amb la qual «s’ajuda els comerços a revisar i traduir al català la documentació a l’abast dels clients, els fullets publicitaris o els rètols, de forma totalment gratuïta». Una campanya que vol facilitar als negocis de la població «complir amb els requisits de la llei de política lingüística». «Conjuntament amb l’Oficina de Català de Salt i altres àrees com la d’Urbanisme hem impulsat una campanya que, més enllà de complir amb la normativa vigent, vol promoure l’ús del català entre els comerços del català posant al seu abast una eina com el Servei d’Assessorament Lingüístic», explica la regidora de Promoció de la Ciutat Cristina Alarcón.