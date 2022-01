Nou estira-i-arronsa en la lluita per la propietat d’un terreny entre l’Ajuntament de Girona i una família que se’n considera la titular. La família Masó-Bru està preparant la documentació per presentar el cinquè contenciós contra el consistori gironí després que no se li hagi tingut en compte la petició de mantenir el solar tancat. La família va reclamar a l’Ajuntament que tornés a posar els blocs de formigó al solar del triangle format pel pont de Fontajau, l’Auditori i el riu Ter, on aparquen més d’un centenar de vehicles cada dia. En concret, va presentar un recurs contra la resolució de l’Ajuntament que ordenava retirar les tanques i revocar la llicència que havien donat a finals de l’any 2019 a la família per tancar el terreny. Els blocs de formigó es van retirar a principis d’octubre de l’any passat. Amb la mesura, l’Ajuntament volia oferir places d’aparcament de cares a les Fires de Sant Narcís.

L’Ajuntament ha desestimat la petició de la família i el terreny continua obert, amb vehicles fent-lo servir d’aparcament gratuït. El gabinet que representa la família, RM Assessors, ja ha informat que portarà per cinquè cop l’Ajuntament als jutjats. Les altres causes Les altres causes obertes fan referència a la responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis causats; per demanar que si l’Ajuntament vol quedar-se el terreny l’ha d’expropiar i pagar el seu preu just a la família; i dos més que afecten també al Jurat d’expropiació. Els representants legals de la família mantenen que els seus clients tenen inscrit el terreny al seu favor al registre de la propietat. Insiteixen, a més a més, que hi ha molta documentació de l’Ajuntament d’anys anteriors, inclosos plànols, signats per alcaldes anteriors que reconeixien que aquesta porció de terreny triangular pertany als seus clients des de fa molts anys. L’origen de tot El conflicte té el seu origen en l’any 2014, tot i que el terreny havia estat obert des de molts anys abans. Fins i tot s’hi havia instal·lat la carpa del circ de les Fires de Sant Narcís. Els propietaris van decidir dur als jutjats l’Ajuntament per tal que els permetés el tancament del solar que consideren seu. A més a més, l’ACA va emetre un informe indicant que l’organisme no era el titular del terreny. L’Ajuntament, a finals de l’any 2019, va atorgar la llicència per tal que tanquessin el terreny com demanaven. Però a finals de l’any 2020, des del govern van assegurar que després d’una «exhaustiva investigació» de l’àrea d’urbanisme podien assegurar que el solar és de titularitat pública. Finalment, van acabar retirant els blocs de formigó que funcionament com a tancament del solar.