Als seus 93 anys, Maria Dolors Godoy encara recorda bé les seves discussions amb els responsables de l’Institut d’Estudis Catalans perquè entenguessin que «jo m’havia presentat per ser alcaldessa de Cassà de la Selva i no de Caçà...». Godoy va ser la primera alcaldessa de la democràcia, entre 1979 i 1983, i els seus records apareixen en el recentment publicat Cassà vota. Crònica de la democràcia a Cassà de la Selva (1979-2021), escrit a sis mans per Joan Carles Codolà i els germans Eduard i Xavier Casabó. Més de 600 pàgines, amb entrevistes a tots els alcaldes que ha tingut Cassà des de la recuperació de la democràcia, on també apareixen personatges com Carles Puigdemont o Enric Millo.

L’expresident de la Generalitat va ser el primer cap de premsa que va tenir el consistori, segons recorda l’exalcalde Josep Maria Dausà en el llibre, després de «posar-se en contacte amb nosaltres per veure si ens interessaria que les notícies importants del poble sortissin a la premsa». La relació de Millo amb Cassà va ser molt més breu, però decisiva per evitar que el municipi entrés en fallida econòmica gestionant amb Cristóbal Montoro l’arribada d’un crèdit després que el llavors alcalde Enric Bagué li demanés ajuda. «Si mai vinc a Cassà, a veure si em convides a un cafè; això va ser l’únic que em va demanar a canvi», recorda Bagué en el llibre. A les pàgines d’aquesta documentada crònica també es recorden polèmiques, més o menys superades, com la llarga disputa entre Dausà, l’alcalde que més anys va ocupar el càrrec (16), i el secretari Domènec Valls, o la controvèrsia pel pas de la línia d’alta tensió per les Gavarres amb el canvi de partit de l’alcalde Toni Baulida pel mig.

«A Cassà tenim la sort que alcaldes que hem tingut des de l’any 1979 estan vius; des de la primera alcaldessa, que té 93 anys, a l’alcalde que tenim ara; i la majoria de regidors també, i vam pensar que si no ho fèiem ara aquesta gent, per llei de vida, potser no serien a temps d’explicar-se», apunta el periodista Joan Carles Codolà, director de la revista Llumiguia i de l’Editora Cassanenca, que, amb la col·laboració dels germans Casabó, han escrit un llibre que «pot anar bé pels més joves de 30 o 40 anys que no saben què va passar a Cassà als anys 80 o pels més grans, com puc ser jo mateix, per recordar aquelles històries».

Codolà i Eduard i Xavier Casabó no van rebre cap negativa per participar de cap dels noms més rellevants en la política, i en la història, de Cassà des del restabliment dels ajuntaments democràtics: «Tots els alcaldes molt bé, tots han volgut participar-hi i cap va dir això no t’ho respondré». Qui vulgui llegir les entrevistes, Cassà vota. Crònica de la democràcia a Cassà de la Selva (1979-2031) està a la venda a «les llibreries del poble i algunes de Girona com Geli o Les Voltes».