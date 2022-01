El pròxim 11 de febrer se celebrarà el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència. Per reivindicar «el paper de la dona en la ciència i la tecnologia», Girona ha programat actes del 7 al 12 de febrer dins d’una Setmana que té com a principals objectius «la sensibilització i reivindicació de les dones i les nenes en els sectors científics i tecnològics; la promoció i el foment d’una major participació plena i efectiva de la dona en les carreres tècniques; la divulgació i la visibilitat de les tasques i rols femenins en els àmbits cientificotecnològics o l’apoderament de les dones i la cerca de la igualtat de gènere real».

Entre altres iniciatives, les Biblioteques de Girona faran un recull de llibres i materials audiovisuals per fomentar la visibilitat de les grans aportacions que han fet les dones en l’àmbit de les disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Disseny i Matemàtiques).

El mateix divendres 11 de febrer s’ha programat la conferència web «Dones STEAM, pioneres i oblidades», que anirà a càrrec d’ENGINY-era. Però, els dies anteriors també hi haurà activitats, com una jornada en línia adreçada a professionals de l’orientació laboral i educativa, que porta per títol «Orientant la Matilde. Intervenció sociolaboral amb perspectiva de gènere» o la projecció del film «La doctora de Brest», d’Emmanuelle Bercot, al Cinema Truffaut.