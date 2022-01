Guanyem Girona assegura que l’Ajuntament va ingressar l’any 20021 més de 850.000 euros que el 2019, l’any previ a la pandèmia, gràcies a les modificacions fiscals que va introduir el seu grup. L’octubre de 2019, Guanyem va permetre aprovar les ordenances fiscals després d’introduir-hi diferents propostes.

La recaptació extra s’origina principalment de l’augment de l’IBI a les grans indústries, grans superfícies comercials, grans hotels i grans oficines (669.800 euros) i de la taxa de residus per a habitatges d’ús turístic (184.400 euros).

«Avui demostrem que les polítiques redistributives són possibles si hi ha voluntat política. Els projectes verds, equitatius i centrats en els barris que volem necessiten unes taxes progressives i redistributives que permetin recaptar de qui té més per tal de desenvolupar projectes per a qui té menys», ha explicat Salellas.