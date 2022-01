A partir de demà ja no caldrà reservar cita prèvia per tal d’accedir a les piscines municipals de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla i del complex esportiu de Palau. També es recuperarà la normalitat en les entrades puntuals, que deixaran d’estar limitades a una hora d’ús. Les mesures s’han pres d’acord amb el PROCICAT. «El que fem és normalitzar un servei que durant tot el temps de pandèmia s’ha vist afectat per les restriccions lògiques de control de la pròpia pandèmia», hadit el regidor d’Esports, Àdam Bertran.