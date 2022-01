La CUP ha denunciat avui que el 40% dels 47 milions que la Diputació de Girona va destinar l'any 2020 a subvencions es van donar a dit, sense passa per cap concurs públic. La diputada cupaire Marta Guillaumes, en una roda de premsa a l'Estació Jove de Girona, ha reclamat que l'ens provincial faci més licitacions i ha remarcat que hi ha molts ajuts a empreses privades. Per exemple, ha esmentat que es van donar 150.000 euros per l'organització d'un festival de la bicicleta a la ciutat de Girona i troba a faltar el mateix suport a l'esport base als municipis.

El cas més paradigmàtic, segons ha exposat la diputada Guillaumes, és el de l’àrea de Presidència: “el 2020 va repartir més de 5 milions d'euros en subvencions donades a dit. I com s'aconsegueixen aquestes subvencions? Cal contactar amb presidència i esperar la seva “benevolència”. És un sistema que des de la CUP sempre hem considerat injust i amb una lògica de retre pleitesia, propi de la vella política que afavoreix als ajuntaments del seu color i sobretot a empreses privades de manera poc garantista”. Tot aquest sistema està avalat pel Pla Estratègic de Subvencions que s’aprova periòdicament. L’actual, 2020-2023, es va aprovar el desembre de 2019 i dels 6 grups polítics que conformen el Ple de la Diputació (Junts per Catalunya, ERC, PSC, Independents de la Selva, Tots per l’Empordà i CUP-Amunt) només la CUP hi va votar en contra.

Guillaumes també ha explicat que la Diputació té un alt cost pel que fa a l'estructura política. En aquest sentit, ha exposat que l'any 2020 es van destinar quasi 2.632.706,43 euros a l'estructura política dels quals un 42% es van dedicar als assessors. L'organisme té 27 diputats i hi ha 27 assessors. N'hi ha 22 que són de plenari, un cap de gabinet, un de presidència, un de vicepresidència i dos coordinadors. En total és 1.014.000 euros destinat a assessors.

Els càrrecs de confiança per la diputada cupaire són una "estructura excessiva pel volum de feina que gestionen". Sobretot ha criticat les dedicacions exclusives i parcials dels membres de Junts i ERC: “els ciutadans no estem pagant les dedicacions i indemnitzacions per assistència estrictament necessàries, sinó que s’ho reparteixen entre els partits del govern per assegurar-se que pràcticament tothom cobri els màxims anuals permesos”.

Finalment, des de la CUP s'ha fet èmfasis a la xarxa viària. Els cupaires han destacat que en relació als pressupostos dels darrers anys, la despesa destinada a carreteres no ha fet més que créixer i cada any suposa un percentatge més alt del pressupost. Això denota una aposta política cap a seguir prioritzant el transport de motor, sense la voluntat d’articular una mobilitat sostenible ni de preservar l’entorn paisatgístic; mentre la Diputació abandera una suposada aposta estratègica pels Objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. En paraules de la diputada: “Cada vegada som més els que rebutgem aquesta aposta política de prioritzar la xarxa de carreteres per als vehicles (de motor, híbrids o elèctrics). També des del territori diverses veus qüestionen una política de manteniment de carreteres excessivament agressiva amb l’entorn i surten grups que s’oposen als diferents projectes de carreteres que amenacen el paisatge, la biodiversitat i la tranquil·litat dels municipis i el seu entorn”.

Aquestes dades sobre els assessors formen part "d’un debat necessari i imprescindible si el que volem és transformar les institucions polítiques", segons la CUP i s'inclouen a la campanya “No m’ho empasso!” iniciada per la formació el 22 de gener de l’any passat per denunciar aspectes relacionats amb el funcionament intern de la Diputació i les polítiques públiques que impulsa. Amb la campanya s'ha posat a disposició de la ciutadania una pàgina web on es concreten despeses de la Diputació que la CUP considera “excessives i reprovables èticament”.

La formació independentista ha remarcat que el seu posicionament és que les Diputacions han de desaparèixer en tant que forma d’organització territorial imposada per l’estat espanyol i no pròpia de Catalunya. Però en el mentrestant, han deixat clar que tenen com a objectiu “combatre l’opacitat i el partidisme, denunciar qualsevol pràctica irregular i treballar perquè la transparència, la participació i la col·laboració siguin incorporades en el dia a dia d’aquesta institució