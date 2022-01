En gairebé 11.000 habitatges dels 48.761 habitatges de Girona no hi ha cap persona empadronada tot i que, en la majoria d'aquests, hi veu gent i la xifra real de pisos buits de la ciutat és de 785. A aquesta xifra s'hi arriba després d'un estudi municipal filtrant dades com el consum d'aigua, la taxa d'escombraries o les altes dels comptadors dels diferents serveis. Els 785 pisos buits a Girona representen un 1,6% dels 48.761 habitatges total i són un 9,77% menys que en l'estudi anterior en una tendència a la baixa que s'allarga des de l'any 2016 quan, segons fonts municipals, hi havia 1.397 pisos buits a la ciutat.

"Malgrat el descens dels habitatges buits detectats, el nombre ens continua preocupant i per això continuarem estudiant totes les fórmules per a reduir-lo," explica la regidora d'Habitatge, Annabel Moya, sobre els resultats d'un estudi que revela que els s barris que concentren més pisos buits són Eixample, Barri Vell, Carme i Santa Eugènia.