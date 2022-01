La residència de la Fundació Els Joncs, a un pas de fer-se realitat

L’Elena, en Xavier, en Dani, la María Jesús, l’Albert o en Sergi es desplacen cada dia al centre ocupacional de la Fundació Els Joncs, a Sarrià de Ter. De fet, molts han fet aquest mateix trajecte tota la vida. De petits, amb la il·lusió d’aprendre a llegir i a escriure a l’Escola d’Educació Especial Mare de Déu del Carme. Ara, més de trenta anys després i engalanats amb el mateix somriure, per a aportar el seu gra de sorra fent des de manipulats a manteniment de jardins, passant per la neteja de comunitats i aparcaments.

Però els anys han passat per a tots, i aquells pares jovials que qualsevol fill creia invencibles, comencen a notar el pes, i la pressió, del pas del temps. «Què passarà amb el meu fill quan jo ja no hi sigui?» és una de les inquietuds amb les quals conviuen els pares (la gran majoria, jubilats) dels usuaris. Per a fer-hi front, el patronat de la Fundació Els Joncs està ultimant un projecte de residència per oferir una llar a les persones amb discapacitat intel·lectual al mateix recinte on treballen. De fet, la residència s’ubicarà en un edifici ja construït però que ara està en desús (la Fundació Els Joncs el va comprar l’any 1991 a la paperera Torras Hostench, que l’havia aixecat per a fer-hi una escola industrial que mai va veure la llum), però que ara caldrà rehabilitar. Per això, el projecte requerirà una inversió «d’entre tres milions i mig i quatre milions d’euros», assenyala el president del patronat de la Fundació Els Joncs, Dionís Poch.

El projecte de residència, que està previst que el patronat aprovi abans de la primavera, oferirà 48 habitatges repartits en quatre plantes. De fet, l’estructura actual consta de tres pisos, però l’entitat ja té el vist-i-plau de l’Ajuntament de Sarrià de Ter per a aixecar un pis més. A més, el nou servei comptarà amb atenció adaptada a cada usuari, en funció del grau de discapacitat i dependència de cada persona. Amb tot, seguint la filosofia de l’entitat, es vol que els usuaris siguin «el màxim autònoms possible».

«És un pas molt important perquè a Catalunya hi ha un dèficit elevat de places en habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual i la llista d’espera és molt llarga», remarca el president del patronat. Ara, però, cal buscar recursos econòmics per a tirar endavant el projecte. «Estem valorant si tindrà caràcter de pis o de llar-residència, volem el tipus d’habitatge més adequat pels nostres usuaris». La diferència, d’una banda, és que el pis està indicat per a les persones amb més autonomia i la llar-residència disposa dels «màxims serveis possibles». En aquesta modalitat, a més, Poch especifica que l’administració pública «cobreix totes les despeses de manteniment i control dels usuaris», en contraposició amb els pisos, que «atorga una subvenció de 500 euros per pis, en el millor dels casos».

La nova residència, que si aconsegueixen els recursos entraria en funcionament abans del 2025, ja compta amb una primera fase complerta a l’edifici annex, que fins ara era un auditori abandonat. Es tracta d’una sala polivalent de 500 metres quadrats que s’estrenarà al febrer, on els més de 150 usuaris de la Fundació Els Joncs (dels 4 als 60 anys) podran fer-hi activitats terapèutiques i lúdiques que fins ara feien «com i on podien», com teatre, musicoteràpia, fisioteràpia, dansa o zumba. La rehabilitació ha comptat amb una inversió de 600.000 euros (que també ha permès reforçar les estructures de l’edifici), subvencionada per la Diputació de Girona i la Fundació La Caixa. A més, el projecte també preveu la creació d’una cuina industrial amb l’objectiu de «menjar millor i donar ocupació als usuaris del centre», assenyala Poch.

A llarg termini, la Fundació Els Joncs vol «tancar el cercle». En aquest sentit, està estudiant crear una residència de tercera edat per a persones amb discapacitat intel·lectual. «Aquí es formarien, treballarien i finalment envellirien», conclou.