Un hort com a eina pedagògica. Aquesta és la llavor que vertebra el projecte «Aprendre a l’hort de l’escola», un programa educatiu impulsat per la Fundació Drissa que posa el focus en la lluita contra l’estigma social de les malalties mentals.

I és que, de fet, els mentors del projecte són persones amb problemes de salut mental que formen part de l’entitat, i que duen a terme la seva activitat laboral a l’àrea l’horticultura ecològica de la Fundació Drissa. Amb aquest bagatge, una vegada a la setmana es desplacen a les escoles gironines per a treballar colze a colze amb els alumnes en el manteniment dels horts escolars. Actualment, són més d’un centenar els alumnes que participen en la iniciativa, procedents de diversos centres educatius de les comarques gironines. En concret, es tracta de les escoles Montfalgars, Àgora, Josep Dalmau i Carles, Font de l’Abella i Vila-Roja de Girona; l’escola Nou de Quart; i l’escola Sant Salvador de Santa Coloma de Farners. «En el nostre centre hi participen els alumnes de 2n de Primària. Durant una hora a la setmana, guiats per en Narcís (un dels treballadors de la Fundació Drissa), fan manteniment i seguiment de les hortalisses de temporada, des de cols a enciams, passant per escaroles, faves i pèsols», explica el director de l’escola Josep Dalmau i Carles, Aaron Fortuny.

A través de la pràctica i l’aprenentatge de l’horticultura, el projecte vol millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen trastorns mentals. «Els nens i nenes de l’escola el veuen com una persona que cada setmana els ensenya moltes coses, i cada dilluns al matí l’esperen per a compartir coneixements a l’hort», explica Fortuny. A més, la iniciativa també vol promoure l’envelliment actiu i el voluntariat social a través de la incorporació de persones grans, que també comparteixen els seus coneixements amb els més petits. En aquest sentit, però, la incidència de la pandèmia ha limitat la participació d’aquest col·lectiu. En paral·lel, la iniciativa també vol posar l’accent en el progrés sostenible, el respecte a la natura, la socialització de l’entorn i el treball en equip.

Retorn a la normalitat

El projecte «Aprendre a l’hort de l’escola» compta, des dels seus inicis, amb el suport de la Fundació “La Caixa”. Ara, l’entitat ha renovat el seu compromís amb la Fundació Drissa per a sumar esforços i seguir tirant endavant el programa. En aquest sentit, per a garantir la continuïtat del projecte als centres educatius gironins, la Fundació “La Caixa” ha fet una aportació econòmica de 10.000 euros per a aquest curs 2021-2022.

Enguany, a més, la iniciativa fa bandera d’haver recuperat la normalitat. I és que després del sotrac de la pandèmia, que va obligar a aturar parcialment el projecte a les escoles gironines l’any 2020, ha recuperat aquest curs l’activitat setmanal a les set escoles adherides.