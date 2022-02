Les infermeres de l'hospital Josep Trueta de Girona ja han començat a prescriure medicaments i productes sanitaris mitjançant la recepta electrònica. Ja n'hi ha un grup de divuit que han rebut el certificat de signatura digital, que és el que els permet signar l'ordre de dispensació. En el cas concret del Trueta, són o bé infermeres de triatge o bé referents de diferents processos assistencials. Des de l'ICS Girona expliquen que la prescripció infermera s'anirà desplegant «de manera progressiva», perquè el procés per obtenir el certificat és «llarg i complex». Però també subratllen que, podent signar receptes, les infermeres guanyen «molta autonomia» i ajuden al fet que el sistema sanitari «sigui més eficient».

Aquest grup de divuit infermeres són les primeres del Trueta que poden prescriure medicaments i productes sanitaris amb signatura pròpia. Segons subratlla l'ICS Girona, aquest és «un pas molt important per al desplegament de la prescripció infermera, una reivindicació històrica del col·lectiu» que permet donar «més visibilitat» a les indicacions que fan i fer que el sistema guanyi «en eficiència». Amb el certificat de signatura digital, les infermeres poden signar l'ordre de dispensació en el format de recepta electrònica. El procés per obtenir-lo s'anirà desplegant de manera progressiva amb la resta del col·lectiu, perquè com precisa l'ICS, és «llarg i complex».

Aquestes divuit infermeres que ja el tenen són, sobretot, referents de diferents processos assistencials i infermeres de triatge. Amb la prescripció infermera guanyen autonomia, perquè fins ara sempre necessitaven que un metge els prescrivís els medicaments o productes que elles recomanaven als seus pacients. Entre les que han començat a prescriure receptes hi ha Glòria Vaquer, infermera clínica en estomateràpia del Trueta. «Les persones que porten ostomies utilitzen uns dispositius que es dispensen a la farmàcia, amb recepta; per tant, poder fer la prescripció directament significa que el pacient s'estalvia haver de connectar amb l'atenció primària, que li donin una cita telemàtica i que li actualitzin la recepta per després poder anar a la farmàcia», explica Vaquer.

«És un avantatge per a tots»

Ara, amb la prescripció infermera, els pacients poden anar a la farmàcia a recollir el producte sense fer cap altre tràmit. «És un avantatge per a tots; és una millora per al sistema sanitari, tant des del punt de vista hospitalari com de l'atenció primària, però sobretot per a la persona usuària i la seva família», concreta Vaquer. Al Trueta cada any hi ha 240 nous pacients ostomitzats. Gemma Serra, que també és infermera clínica en estomateràpia explica que n'hi ha «que porten dos, tres i fins i tot, quatre dispositius d'ostomia adherits al seu cos». «La prescripció infermera ens permet ser molt més precisos a l'hora d'assignar els dispositius adequats per a cada usuari que, al mateix temps, s'estalvia uns tràmits que fins ara han estat més complexos», admet.

Un moment «històric»

Tant Vaquer, com Serra, com la responsable de la Unitat de Continuïtat Assistencial, Lluïsa Garcia, qualifiquen aquest moment com a «històric». «Per a mi és una reivindicació de tants i tants anys! És un gran pas per a la infermeria, perquè contempla les cures que fa la infermera d'una manera autònoma», diu Garcia. «La prescripció infermera permet que la professional que tracta i coneix el pacient faci una valoració de la necessitat d'un producte o d'un medicament, n'ajusti la dosi o la quantitat i, amb aquesta prescripció, tanqui el cercle», hi afegeix Gemma Serra. A més, totes elles posen també l'accent en el compromís que adquireix la professió amb el nou sistema. «Estem utilitzant recursos públics, farmacèutics... Per tant, hem de tenir molt clar que la prescripció sigui l'adequada, tant pel que fa a l'ús com a la quantitat, i que sigui coherent amb les necessitats del pacient», afirmen. «El compromís amb el pacient ja hi era, però ara és més ferm i això és molt bo per a la visibilitat de la infermera», destaca la cap de la Unitat de Continuïtat Assistencial.

Un any d'exercici i estar col·legiades

Per poder prescriure, cal que les infermeres tinguin l'acreditació corresponent. El requisit per tenir-la és demostrar més d'un any d'exercici professional i estar col·legiades. Si fa menys d'un any que exerceixen, poden fer una formació específica. Les infermeres que certifiquin que compleixen algun d'aquests requisits poden sol·licitar el document d'acreditació, emès pel Departament de Salut. La sol·licitud s'ha de fer de manera individual al Canal Empresa o bé al portal Tràmits de la Generalitat. Un cop acabat el procés d'acreditació, els col·legis professionals d'infermeres i infermers els emeten el certificat digital. El desplegament es va iniciar a l'atenció primària. A la Regió Sanitària Girona, el CAP Can Gibert del Pla és un dels que va més avançat en prescripció infermera. Ara s'ha fet un pas més, començant el desplegament als centres hospitalaris, i el Trueta és el primer hospital de la Regió Sanitària Girona.