La Plataforma NAC (No a la Caça) -formada per més de 200 organitzacions- convoca per onzena vegada una manifestació coincidint amb el final de la temporada de caça per denunciar l'ús que es fa dels gossos i exigir la fi d'aquesta activitat. Una convocatòria que arribarà a 40 ciutats de l'Estat, entre les quals Girona, on es mostrarà el rebuig a la caça, que segons ila Plataforma "cada any acumula més víctimes mortals, tant d'animals salvatges, com de gossos com de persones". A Girona la sortida de la manifestació es farà a la zona de la Copa de la Devesa, a les dotze del migdia.

Els accidents amb persones vinculades o no a les caceres, la situació en què viuen els gossos per a ús cinegètic, els milers d'animals massacrats per un suposat esport i la incompatibilitat d'aquesta activitat amb altres al camp com el senderisme o el ciclisme són només alguns dels arguments que mostren animalistes, ecologistes i persones de l'àmbit civil per demanar la fi de la caça.

Aquest any, a més, amb l'horitzó de la promesa Llei de Benestar Animal, que pretén blindar els drets més mínims dels animals domèstics: drets a la vida, mantenir les seves condicions vitals dignes i no ser considerats objectes. Uns mínims que des del sector cinegètic es neguen a complir i pressionen perquè els gossos usats a la caça siguin exclosos d'aquesta consideració. "Demanem la prohibició de la caça amb gossos i que s'aprovi amb extrema urgència la Llei de benestar animal perquè per fi tots els gossos tinguin els seus drets i protecció, perquè la llei impedeixi la cria massiva, l'abandó, la venda i l'explotació salvatge d'aquests animals i en particular els gossos de caça", explica David Rubio, portaveu de NAC. "Una llei -continua- necessària i anhelada per la majoria de la societat espanyola que cada vegada més està en contra del maltractament animal".

Febrer és un mes especialment crític i assenyalat per coincidir amb la fi de la temporada de caça amb llebrer. Segons les protectores, al voltant de 50.000 llebrers són "descartats'" cada any. A aquesta xifra caldria afegir altres races utilitzades també per a la caça com els pots, setters, pointers, etc. Segons la Fundació Affinity, el 2019 es van rescatar per les protectores 183.100 gossos, el 70% dels quals eren gossos de caça segons les mateixes protectores.

En total, més de 128.000 gossos procedents de caça són abandonats cada any, assenyalen des de la Plataforma. Les raons per al seu rebuig són moltes: per no ser “vàlids”, ser lents, cadells indesitjats, per no tenir les qualitats requerides, ser vells o simplement per no “servir” per caçar. Per evitar aquesta situació de patiment, la plataforma NAC reivindica la creació d'una llei estatal de protecció animal que protegeixi aquests animals actualment desprotegits perquè són considerats animals de treball, meres eines sense drets ni protecció.