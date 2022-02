L’empresa encarregada de la instal·lació i desmuntatge de la il·luminació nadalenca ha hagut de recórrer a operaris procedents de València per poder retirar els llums dels carrers de Girona. Molts dels treballadors de la zona tenen la COVID. Inicialment, l’empresa Iluminaciones Ximenez hauria d’haver acabat amb el desmuntatge el 30 de gener, segons consta al plec de clàusules. Però ha explicat la situació a l’Ajuntament per disposar de més dies per treure tota la il·luminació, tenint en compte que hi ha llums en 117 places i carrers de 31 barris.

Els llums de Nadal de Girona s’encendran el 26 de novembre N'hi havia al Barri Vell, Meracadal, Carme, Eixample Nord, Eixample Sud, Sant Narcís, Santa Eugènia, Can Gibert del Pla, les Hortes, Sant Daniel, Torre Gironella, Pedreres, Font de la Pólvora, Vila-roja, Gavarres, Palau, Montilivi, Avellaneda, La Creueta, Pedret, Pont Major, Muntanya de Campdorà, Pla de Campdorà, Sant Ponç, Fontajau, Taialà, Germans Sàbat, Domeny Nord, Domeny Sud, Montjuïc i Mas Xirgu.