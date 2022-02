La Junta del col·legi d’Arquitectes de Girona ha recordat que «el valor patrimonial d’un edifici històric no només es troba en el mateix edifici, és essencial que l’entorn més proper sigui un marc adequat que permeti entendre la raó de ser de l’obra». La reflexió dels arquitectes gironins ve motivada per la notícia avançada per Diari de Girona en l’edició d’ahir on s’explicava que l’actual propietat dels antics magatzems de la Farinera Teixidor, obra de l’arquitecte Rafael Masó, ha demanat tirar-los a terra per aixecar-hi un hotel.

Volen construir un hotel a l’antic magatzem de la Farinera Teixidor L’edifici principal, situat a la carretera de Santa Eugènia, va quedar protegit i inclòs al catàleg del patrimoni històric- artístic arran de la revisió del Pla General de l’any 2002. Però aquestes velles naus, situades en un lateral de la finca i obra del mateix arquitecte, van quedar fora de la catalogació. Enderrocar o reutilitzar Per la Junta, que presideix Marc Riera i Guix, «la desaparició de les naus lligades a l’activitat farinera de l’edifici també pot fer desaparèixer la possibilitat d’una lectura amb continuïtat de la història de l’edifici». Els magatzems es van construir durant els anys 1923 i 1924 com a ampliació de l’edifici noucentista principal, construït l’any 1911. Des de l’entitat volen ressaltar que perquè el terme sostenibilitat «tingui algun sentit», val la pena «qüestionar l’enderroc de qualsevol construcció existent». Indiquen que «el debat sobre reutilització és avui dia d’absoluta actualitat» i que «dotar d’un nou ús les naus existents podria suposar una acció exemplar pel que fa a passar de les paraules als fets». Crida a revisar el Pla General La Junta matisa que no pot «jutjar» un projecte que no coneix però assenyala que de consumar-se l’enderroc de les naus adjacents, la ciutat es trobaria amb «l’enèsim cas d’alteració del patrimoni arquitectònic», tot i que admeten que aquesta vegada no es tracta d’una intervenció en un edifici inclòs al catàleg del patrimoni històric-artístic de la ciutat. Per això però, des del col·legi reclamen als responsables municipals que impulsin «els processos necessaris per revisar el planejament urbanístic, de cara a evitar que situacions com aquesta es vagin repetint a la nostra ciutat amb una periodicitat lamentable». La reacció dels arquitectes surt a la llum després que aquest diari fes públic que els propietaris d’aquestes naus, autònomes respecte l’edifici principal i que anys enrere havien funcionat com a basar de productes a baix preu, havien demanat la llicència d’obres fa aproximadament un any i mig amb l’objectiu de fer-hi un hotel. Un equipament a tocar de l’estació de Renfe i del TAV i a prop de la ciutat antiga. En aquell moment, l’Ajuntament va denegar el permís al·legant que caldria fer un Pla Especial que definís l’ordenació volumètrica de la finca. Tampoc es veia amb bons ulls que al costat d’un immoble catalogat s’hi pogués aixecar un hotel de considerables dimensions. Els edificis de l’entorn tenen almenys quatre pisos d’alçada. Els promotors van traslladar el cas als jutjats. Una sentència recent dels jutjats ha donat parcialment la raó als propietaris. El jutge descarta que calgui desenvolupar un Pla Especial i obliga l’Ajuntament a tramitar el permís. No vol dir però, que la tramitació hagi d’acabar amb l’atorgament de la llicència per aixecar l’equipament turístic. A més, l’Ajuntament pot recórrer la sentència.