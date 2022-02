Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home per intentar calar foc a casa l'exparella a Celrà (Gironès). Els fets van tenir lloc aquest dilluns passat al vespre. L'individu va anar fins a la part posterior de l'habitatge, que no té tanca perimetral, i va ruixar amb benzina unes caixes i llenya que hi havia apilonada. Després, va tirar-hi un drap encès i va fugir. La seva exdona va poder apagar-lo abans no prengués la benzina i va alertar els Mossos d'Esquadra. Precisament, fa un mes ella també va denunciar que algú li havia cremat el cotxe quan el tenia aparcat davant de casa seva, i que sospitava que era l'exparella. Els Mossos d'Esquadra han denunciat l'home i se l'ha citat per a un judici ràpid.

La temptativa d'incendi va tenir lloc aquest dilluns 31 de gener. Segons va denunciar la víctima, cap a les set del vespre la seva exparella va anar a casa seva, situada a Celrà. Allà, la dona va veure'l entrar a la part posterior de l'habitatge, on el pati no té tanca perimetral. L'home va ruixar amb benzina unes caixes i diversos troncs que hi havia apilonats, va encendre un drap i el va llançar sobre les fustes. Després, va fugir. Els qui eren allà van poder apagar el drap abans no prengués la benzina i van alertar els Mossos d'Esquadra. Quan la patrulla va arribar al lloc, va sentir la fortor del combustible i va comprovar com, per sort, no s'havia arribat a cremar res.

La policia va anar a buscar l'exparella al seu domicili i el van denunciar per violència de gènere i per haver intentat ocasionar un incendi. Se l'ha citat a declarar per a un judici ràpid. Precisament, a principis de gener, la víctima també va denunciar que li havien cremat el cotxe. Va ser el 3 de gener al vespre, cap a quarts de vuit. La dona tenia el vehicle aparcat davant de casa seva. Va quedar del tot calcinat. Aleshores, quan va anar als Mossos, la víctima va explicar que sospitava que al darrere d'aquest incendi també hi havia la mà de la seva exparella.