El saló nupcial Tot Nuvis de Girona ha obert virtualment a l'espera de poder-se celebrar, aquest any, presencialment.

Tot Nuvis es va celebrar per darrer cop i de manera presencial al Palau de Fires de Girona el 2019. Després que Fira de Girona tingués aturada l’activitat el 2020 i pogués recuperar només algunes activitats el 2021 per la pandèmia, aquesta setmana ha obert una plataforma virtual amb la presència d’una trentena d’expositors del sector nupcial. Es tracta d’una mesura d’impàs, segons ha comunicat Fira de Girona, per poder seguir presentant les últimes tendències en vestits, flors, decoració, maquillatge, càtering i joies i esdevenir un espai clau per assessorar els nuvis. La intenció és recuperar la presencialitat del saló el novembre d’aquest 2022 (28a edició).

La plataforma virtual del Tot Nuvis estarà oberta des d’aquesta setmana i fins a l’inici del saló presencial, i s’hi podran trobar tots els elements i propostes necessàries per organitzar un casament a mida amb l’assessorament directe i personalitzat. Durant les dues primeres setmanes els visitants podran xatejar directament amb els expositors. Es tracta d’una iniciativa que Fira de Girona ja va engegar amb l’última Fira de Mostres. En el cas del saló multisectorial, la 59a edició es va celebrar en format presencial i virtual a l’octubre de l’any passat. Com a novetat es va crear un espai web pels expositors on hi podien bolcar el contingut que volguessin i que va tenir 9.200 visites. A més, es podia fer una visita virtual de l’esdeveniment. Aquesta plataforma estarà visible fins la Fira de Mostres del 2022.

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, explica que Tot Nuvis “ha estat des de sempre la fira tradicional de referència a les comarques gironines pel què fa als casaments. Sempre ha anat evolucionant per satisfer totes les necessitats de les parelles i ara ens hi adaptem amb aquest format virtual. És una mesura d’impàs ja que l’objectiu és tornar-lo a fer presencialment el proper novembre i després de tres anys”. Referent a la plataforma, Cunyat subratlla que “vist l’èxit que va tenir a la Fira de Mostres hem adaptat el mateix model al Tot Nuvis. Durant la pandèmia hem accelerat la transformació digital per oferir un valor afegit tant pel client com pel visitant”. La directora de Fira de Girona també recalca que “el mercat del Tot Nuvis és canviant i els darrers anys ja comptava amb un públic que utilitza diverses tecnologies per informar-se, fent cerques per Internet”.

El Tot Nuvis del 2019 (27a edició) va acollir 2.700 visitants en tres dies de saló i amb la presència d’una setantena d’expositors. En el saló, els assistents poden informar-se de les últimes tendències en els vestits, flors, decoració, maquillatge, càtering i joies, i presencien desfilades de moda nupcial, vestits de festa i rams de núvia.