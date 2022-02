La competició de robòtica First Lego League torna aquest dissabte a Girona amb l'objectiu que els participants innovin en el transport a escala mundial. L'objectiu és que els joves busquin noves fórmules per moure mercaderies i persones arreu del món que ajudi a redefinir i revolucionar el model actual. Ho faran a través de robots que hauran de construir els mateixos joves. De fet, la First Lego League té com a missió principal incentivar la vocació científica i tecnològica entre els joves a través de la motivació amb projectes com la robòtica. En la fase local de la First Lego League que es farà a Girona hi participaran catorze equips de joves amb entre 10 i 16 anys.

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) tornarà a ser la seu del torneig local en la First Lego League. La fase gironina es farà aquest dissabte i estarà presentada pel youtuber Long Li Xue. La competició es farà entre les vuit del matí fins a pràcticament les tres de la tarda i el públic també la podrà seguir de forma telemàtica. Aquest any, els joves que competeixin a la First Lego League hauran d'abordar el repte 'CargoConnect'. En ell, els equips hauran de plantejar solucions innovadores per transportar persones i mercaderies a escala mundial. Cada equip haurà de presentar la seva solució imaginativa davant d'un jurat en cinc minuts. Seguidament, els participants posaran a prova els seus robots que han dissenyat, construït i programat perquè resolguin diverses missions relacionades amb el transport mundial i tindran dos minuts i mig per aconseguir-ho. Per últim, els equips presentaran els seus robots i explicaran tots els processos tècnics que han seguit per construir-lo i programar-lo davant d'un tribunal d'experts.

L'objectiu del torneig és sobretot despertar l'interès i la vocació dels joves per a les professions científiques i tecnològiques. A més, a través de la resolució dels reptes plantejats, els organitzadors intenten que els joves apliquin la ciència i la tecnologia per canviar el model de vida i oferir solucions innovadores. El torneig local a la Politècnica està organitzat per l'Associació Ingeniera.soy i la Universitat de Girona i s'inclou en el marc d'un programa internacional, amb presència a 110 països i amb la participació de més de mig milió d'estudiants. Hi participaran catorze equips formats per joves d'entre 10 i 16 anys.