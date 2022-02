Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Girona van detenir el dia 2 de febrer dos homes, de 20 i 21 anys, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força, en grau de temptativa. La matinada del mateix dia una patrulla de seguretat ciutadana va veure dos homes, al carrer Santa Eugènia de Girona, que portaven la part davantera de la roba molt bruta, com si s'haguessin arrossegat per terra. Els agents van aturar-los per saber si havien tingut algun problema i davant l'actitud dels homes, els van identificar i escorcollar. Un d'ells portava un ganivet de grans dimensions amb la punta doblegada.

Fetes les comprovacions, els agents van constatar que a escassos metres hi havia una botiga de telefonia que presentava la part baixa de la persiana forçada. A més, al costat de l'establiment hi havia una pota de cabra recolzada a la paret. Davant les evidències, els dos homes van quedar detinguts com a presumptes autors de la temptativa de robatori. Els detinguts, amb antecedents, van ser citats per comparèixer davant del jutjat de Girona.