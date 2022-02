"Aquestes xifres són un indicatiu de la recuperació econòmica de Girona aquests últims anys, fins i tot malgrat la pandèmia, i que som una ciutat atractiva on la gent vol venir a viure". El regidor d'Urbanisme i Activitats de l'Ajuntament de Girona, Lluís Martí, explica d'aquesta manera el creixement dels habitatges en construcció que s'està experimentant a Girona segons les dades del darrer estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial del consistori. Segons aquest estudi, el 2021 hi havia 1.065 habitatges en obres repartits en 282 llicències a la ciutat el que suposarà un creixement del 2,18%, amb relació als actualment existents (48.761).

El barri més poblat de Girona, l'Eixample, és precisament la zona on hi ha més habitatges en obres i, per exemple, segons aquest estudi a l'Eixample Nord hi ha 273 habitatges en construcció i a l'Eixample Sud, 207. El tercer sector amb més obres d'habitatges en marxa és el Barri Vell amb 143. Per darrere seu, a Mercadal, Domeny Sud, Montilivi, Santa Eugènia, Carme, Can Gibert del Pla i Montjuïc hi ha 71 a 36 habitatges en obres.

Mirant l'evolució de les obres d'habitatge a la ciutat, els més d'un miler de pisos o cases en construcció en els últims tres anys a la ciutat - 1.004 (2019), 1.154 (2020) i 1.065 (2021) - encara estan lluny de les més de tres milers a què es feien a finals de la primera dècada d'aquest segle (3.324 el 2019).

Aquesta recuperació de la construcció d'habitatges a la ciutat permetria que, segons el mateix estudi de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, el padró d'habitants a la ciutat arribaria a les 105.560 persones l'any 2023 (2.876 del darrer cens).