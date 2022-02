La Llei del Canvi Climàtic obliga a tots els municipis de més de 50.000 habitants a tenir en funcionament una Zona de Baixes Emissions (ZBE) l'any 2023 i, aprofitant que l'Ajuntament de Girona té oberta una consulta pública sobre la seva aplicació a la ciutat, Guanyem Girona ha presentat avui una proposta amb quatre eixos principals - àrees de vianants, cooperació amb els municipis veïns, una extensió més enllà del Barri Vell i l'establiment de "criteris socioeconòmics" per evitar que les rendes més baixes en surtin perjudicades - i d'una quinzena de mesures per acompanyar la ZBE. Entre aquestes, destaquen la creació "d'espais segurs" per a guardar bicicletes als aparcaments soterrats, allunyar els cotxes dels entorns escolars o "definir diversos eixos pacificats als barris per millorar la vida comunitària i afavorir el comerç local".

"Girona no és una illa i la ZBE pot afectar tots els municipis veïns. Hem de reforçar el transport públic i la infraestructura ciclista interurbana per afavorir la mobilitat sostenible entre municipis", ha explicat la regidora Laia Pèlach, sobre "el lideratge d'àrea urbana" que hauria d'exercir Girona. Des de Guanyem es defensa que la delimitació geogràfica de la ZBE s'ha de fer parlant "especialment amb Salt", però també amb municipis amb què comparteix trama urbana - Vilablareix, Sant Julià de Ramis o Sarrià de Ter- i altres que denomina de "segona corona" com Sant Gregori, Fornells, Quart, Bescanó i Celrà.

Acompanyat per l'enginyer Gerard Feliu, la regidora Laia Pèlach ha situat "la piràmide de mobilitat" al centre de la seva visió de com hauria de ser la futura Zona de Baixes Emissions de Girona. "Totes les actuacions de l'Ajuntament haurien d'anar encaminades a afavorir la mobilitat per a vianants, tot seguit incentivar l'ús de les bicicletes i vehicles sense motor, seguidament reforçar el transport públic i donar facilitats als vehicles d'ús compartit i sobretot reduir progressivament la importància del cotxe d'ús privat a la ciutat", ha comentat Pèlach.

Des de Guanyem Girona també s'avisa que la ZBE no es pot limitar al Barri Vell i que s'haurien de "definir diversos eixos pacificats en barris densament poblats com Sant Pau, l'Eixample, Sant Narcís, Montilivi o Santa Eugènia per millorar la vida comunitària i afavorir el comerç local".