La Universitat de Girona (UdG) lidera un projecte amb fons europeus titulat 'MonTech' que intenta promoure l'ús de les tecnologies creatives basant-se en la metodologia Montessori. El projecte s'inspira en la cultura DIY, que significa Do It Yourself (fes-ho tu mateix en anglès). Aquest moviment promou que les persones facin descobertes a partir de la pràctica. En aquest projecte, la UdG compta amb set socis més de Grècia, Turquia, Bulgària, Romania i Irlanda. Durant aquesta setmana 35 mestres d'arreu d'Europa s'han traslladat a Girona per fer una guia d'activitats que hauran de transmetre a altres mestres de primària dels seus països per posar en pràctica el projecte.

El projecte MonTech neix a partir d'una pregunta en què es qüestiona què faria Maria Montessori amb la tecnologia a l'aula sense trair els principis de la seva metodologia. A partir d'aquí, el projecte europeu intenta donar un nou enfocament a aquesta metodologia educativa i adaptar-la al nou context escolar. Per una banda, fer-ho per a les escoles multiculturals, en què cada vegada hi ha més centres amb una quantitat significativa d'infants migrants o refugiats. Per altra banda, aplicar aquesta tecnologia a partir d'eines digitals modernes i econòmiques per fer-ho accessible a les escoles amb pocs recursos. De moment, el projecte europeu liderat per la UdG es troba en fase de disseny i redacció de la guia que s'enviarà a tots els professors. De moment, ja hi han intervingut els socis experts en la metodologia Montessori i també el grup UdiGitalEdu, de la UdG, que és el coordinador del projecte. La intenció és que MonTech promogui la inclusió social a les aules multiculturals i la igualtat d'oportunitats a través d'activitats tecnològiques motivadores i innovadores que fusiona el mètode Montessori amb la cultura DIY. Des d'aquest dimecres i fins al divendres 35 mestres d'arreu d'Europa han vingut a Girona per fer un curs de formadors. Aquests seran els encarregats d'ajudar a millorar les activitats que es proposen a la guia i també fer tallers de formació per a altres mestres en els seus països. D'aquesta manera, es vol millorar la gestió de la diversitat a l'aula a partir de les activitats que es plantegin a la guia de MonTech. En aquesta formació, a més dels mestres dels països que conformen el consorci, hi participaran docents de dues escoles de Salt: El Veïnat i El Gegant del Rec. L'esdeveniment compta amb el suport de l'Escola Montessori Palau, de la Factoria Cultural Coma Cros de Salt i de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, els quals han cedit els seus espais com a seus de la formació.