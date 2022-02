L’1 de març, amb el Consell Comarcal del Gironès, s’implantarà aquest nou model a Quart, el qual suposarà un gran canvi per a tothom. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha convocat dues reunions informatives: el 7 i el 9 de febrer, a les set de la tarda, al Local Social de Quart. No cal inscripció prèvia. A més, s’habilitarà l’edifici de l’Estació Jove com a oficina d’atenció dos dies a la setmana: els dimarts a la tarda i els divendres al matí. També es disposarà d’una app del porta a porta.