Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Girona van detenir, el 2 de febrer, dos menors com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i un delicte de detenció il·legal. Els fets van tenir lloc el vespre del 15 de gener quan, pels volts de les nou del vespre, es va produir un robatori amb intimidació a la Plaça Miquel de Palol de Girona. Quatre joves, que anaven amb els rostres ocults, van encerclar dos menors d'edat i els van amenaçar amb un puny americà i una navalla. Tot seguit, els van obligar a donar-los totes les seves pertinences, sota amenaces d'agredir-los físicament si no ho feien. Les víctimes els van lliurar els seus telèfons mòbils, les claus, les carteres, uns altaveus portàtils i uns auriculars.

Tot i això, els lladres també els hi van demanar les seves targetes de crèdit i, en saber que no en tenien, els van fer trucar a un amic per tal que el convencessin que vingués a la plaça sota engany. Un amic de les víctimes, també menor, va anar al lloc dels fets i els agressors també el van intimidar. En aquest cas, li van sostreure el telèfon mòbil i la targeta de crèdit. Tot seguit, li van demanar el número secret de la targeta i el van obligar a anar a un caixer automàtic de la mateixa plaça. Mentre uns acompanyaven aquest jove al caixer, els altres van continuar amenaçant i retenint els altres dos menors. La víctima va ser obligada a retirar diners amb un dels assaltants situat darrere seu mentre l'amenaçava de mort si no ho feia. Després d'obtenir els diners van marxar del lloc dels fets.

Gràcies a la Unitat d'Investigació i al testimoni de les víctimes, el passat 2 de febrer els mossos d'aquesta comissaria van detenir a Girona, dos dels assaltants. En el marc de la detenció, que es va efectuar al carrer, els agents els van intervenir un parell de guants i un passamuntanyes. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els dos detinguts han passat a disposició judicial davant la Fiscalia de Menors de Girona.