La Policia Nacional ha donat per desarticulada una presumpta cèl·lula de finançament gihadista a Catalunya amb la detenció de tres persones -dos ciutadans libis i una marroquina- a Barcelona, Girona i Badalona. Els agents creuen que la cèl·lula, a més de finançar la gihad, donava suport als gihadistes immersos en la guerra de Líbia, perquè poguessin ser atesos en prestigioses clíniques privades de Catalunya i altres comunitats autònomes. La recerca, segons avança La Vanguardia, es remuntaria al 2019, data en la qual els primers combatents van arribar a Espanya per ser tractats.

Després de rebre l'alta als centres sanitaris, els gihadistes tornaven a Líbia per continuar lluitant en les files terroristes i els investigadors haurien detectat que alguns dels retornats van complir amb el seu propòsit d'immolar-se. A l'Estat Islàmic a Líbia se li atribueix un atemptat a Europa, el de Manchester el 2017, recorda el citat diari, que diu que entre els mecanismes que els investigats utilitzaven per moure els diners figuren les transferències i l'anomenada hawala, un mètode d'enviament de diners entre persones de confiança sense necessitat de passar pel sistema bancari. De la recerca es desprèn que els presumptes gihadistes movien grans quantitats de diners sense justificació.

El jutge de l'Audiència Nacional Alejandro Abascal ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un dels tres presumptes integrants de la cèl·lula terrorista. Segons han informat fonts jurídiques, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional ha enviat a presó aquest detingut, responsable d'una empresa investigada per suposat finançament del gihadisme, a petició del fiscal, després de prendre-li declaració al costat dels altres dos arrestats en la mateixa operació. Aquests últims, un home i una dona, han quedat en llibertat amb mesures cautelars: compareixences quinzenals, prohibició de sortir d'Espanya sense autorització judicial i retirada del passaport. De moment s'ha decretat el secret de les actuacions, si bé les fonts consultades no descarten que s'aixequi pròximament.