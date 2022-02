La Font de la Pólvora ha registrat fins a 2.000 talls de llum per sobrecàrregues en tres anys. De fet, només aquest barri de Girona concentra fins al 6% de les incidències que Endesa registra arreu de la demarcació. La companyia, a més, subratlla que en tots aquests casos l'electricitat ha saltat perquè els fusibles s'han fos a conseqüència "del frau elèctric". I per exemplificar-ho, Endesa treu xifres. Dels 642 punts de subministrament que hi ha al barri, gairebé la meitat -en concret, el 46%- no tenen contracte ni comptador. I per tant, si reben llum és perquè la punxen. Endesa, que ja ha destinat més de mig milió d'euros en reparacions, n'inverteix ara 130.000 més per reforçar la xarxa i sumar-hi un segon centre de transformació.

La problemàtica dels talls de llum a la Font de la Pólvora, que s'intensifiquen els mesos en què fa més fred i calor, fa temps que s'arrossega. A finals del 2019, l'Ajuntament de Girona i Endesa van engegar un pla per intentar posar-hi fre, sectoritzant els blocs de quatre carrers del barri: Mimosa, Roure, Avellaner i Castanyer.

Els fusibles de cada edifici es treien al carrer i es tancaven en un armari metàl·lic amb pany i clau. D'aquesta manera, si es manipulava la instal·lació, en cas de sobrecàrrega només saltaria la llum d'aquell bloc. Però la resta del carrer continuaria tenint electricitat.

Després dels entrebancs provocats per la pandèmia, les obres de sectorització es van acabar l'estiu de l'any passat. Però la mesura no va ser efectiva, i els talls de llum al barri van persistir. Entre d'altres, com va admetre l'Ajuntament, perquè el programa d'ajudes perquè els veïns regularitzessin els comptadors no va aconseguir els resultats que s'esperaven.

En paral·lel, l'equip de govern va encarregar una auditoria externa per estudiar l'estat de la xarxa elèctrica a la Font de la Pólvora. L'objectiu era saber si els talls de llum que deixen part del barri a les fosques s'originen perquè les línies són obsoletes o bé la xarxa pateix sobrecàrregues (entre d'altres, per connexions irregulars).

Adequades a la potència

De moment, els resultats d'aquest estudi encara no s'han donat a conèixer. Però per primer cop, Endesa ha tret xifres per fer palès que la xarxa del barri està "sotmesa a molt d'estrès per l'ús indegut". I sosté que la causa directa dels talls de llum, és precisament, el frau elèctric.

D'entrada, la companyia reitera que les línies actuals estan "dimensionades d'acord amb la potència contractada al barri". Però també subratlla que, d'ençà del 2019, la Font de la Pólvora ha registrat gairebé 2.000 talls de llum. Tots, insisteix la companyia, perquè "s'han fos els fusibles arran del frau elèctric". "Hi ha un consum exagerat i desbocat", sosté el cap de la Unitat Territorial d'Endesa a les comarques gironines, Marc Ruaix.

Per fer-se'n una idea, el cap territorial contraposa la xifra d'incidències del barri gironí amb les de tota la resta que l'elèctrica registra arreu de les comarques gironines. Només la Font de la Pólvora, concreta Ruaix, acumula fins al 6% de les interrupcions del servei de tota la demarcació. "Això és un percentatge que destil·la molta realitat", subratlla el cap territorial d'Endesa. "Els consums elevats que registra aquest barri superen el disseny que té la xarxa i això fa que es fonguin els fusibles", afegeix.

El 46%, "situacions irregulars"

I al costat d'aquesta dada, la companyia també en dona una altra: la de tots aquells punts de subministrament que no tenen contracte (i per tant, tampoc comptador). Dels 642 que hi ha al barri (sumant pisos, serveis comunitaris, locals, equipaments, enllumenat públic...) a dia d'avui "només 336 estan activats", explica Endesa.

Això suposa que gairebé la meitat -en concret, el 46%- "es deuen a situacions irregulars, que posen en risc la seguretat de les persones i instal·lacions, perquè poden provocar incendis", insisteix el cap territorial. A més, en el cas d'aquells punts que sí tenen comptador i contracte, Endesa també precisa que "sovint les potències contractades també són antigues i no s'han actualitzat".

Noves línies de baixa tensió

Segons explica la companyia, substituir els fusibles i reparar la xarxa que han malmès aquests 2.000 talls de llum ha suposat una despesa de més de mig milió d'euros. Però per evitar que aquells que sí tenen contracte i paguen els rebuts continuïn quedant-se a les fosques, Endesa ha invertit 130.000 euros més per reformar la xarxa elèctrica del barri i ampliar-ne la capacitat energètica.

Les obres, que van començar al novembre i s'han acabat fa poc, han consistit a estendre noves línies de baixa tensió als carrers Mimosa, Avellaner, Castanyer, Roure, Pruner, Noguer, Acàcia i a la plaça del Llimoner. "Són els carrers on hem identificat que el frau, o les connexions irregulars, hi són molt elevades", concreta Ruaix.

En aquests carrers s'han obert rases -en total, 561 metres lineals- per instal·lar nou cablejat subterrani "i així desllastar les actuals escomeses i repartir millor el consum existent". "D'alguna manera, hem mallat i separat la xarxa per poder repartir-hi de millor manera aquest frau desmesurat, perquè no suposi talls", explica el cap territorial d'Endesa.

En paral·lel, també s'ha renovat la xarxa actual, "sotmesa a molt d'estrès", i s'ha sumat un segon centre de transformació a la Font de la Pólvora. Fins ara, n'hi havia un que alimentava tot aquest barri gironí (situat a l'avinguda Font de la Pólvora).

Ara, a aquest se n'hi ha afegit un altre que està situat més amunt -i que tan sols alimentava un mas- perquè entre els dos "assumeixin totes les càrregues", explica Endesa. D'aquesta manera, cada centre de transformació donarà servei a un sector diferent del barri.

Marc Ruaix, però, insisteix en què la solució als talls de llum que viu la Font de la Pólvora "no la tenim només nosaltres". Perquè el frau elèctric és conseqüència, també, de la situació "social i estructural" que viu el barri.

"Endesa forma part de la solució, però conjuntament amb l'Ajuntament de Girona, les forces de seguretat i els nostres departaments d'inspecció, s'han de buscar mètodes per contenir i minimitzar el problema que tenim a la Font de la Pólvora", subratlla el cap territorial a Girona.

Cada quinze dies

Endesa també insisteix en què la reforma que ha fet de la xarxa elèctrica "no és, ni de bon tros, la primera actuació que la companyia ha fet al barri per intentar solucionar o minimitzar els problemes de subministrament". El 2019 va instal·lar tretze equips a la xarxa de baixa tensió que en monitoritzaven les càrregues. I a això, a finals d'aquell any, s'hi va sumar l'inici de la sectorització als quatre carrers (que va durar fins l'estiu passat).

Entre el 2019 i el 2020, també s'ha canviat dues vegades el quadre de baixa tensió del centre de transformació que alimenta el barri. I també l'interruptor de la màquina.

A més, des del desembre del 2020, la companyia fa cada quinze dies "una revisió ocular i termogràfica exhaustiva" de diferents elements elèctrics del barri (com el centre de transformació, les línies, les caixes de baixa tensió...). L'objectiu, subratlla Endesa, és "detectar els riscos, arran de l'estrès que pateixen les instal·lacions per la sobrecàrrega que tenen, motivada per les connexions irregulars".