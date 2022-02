La nova targeta amb 20 viatges mensuals gratuïts en transport públic per a la gent gran de Salt ha rebut molt bona acceptació i, a hores d’ara, ja hi ha 987 persones que s’han sumat a la iniciativa. Durant el darrer any l’Ajuntament de Salt ha doblat el nombre de viatges que inclou aquest títol de l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat), passant de deu a vint. La targeta per a la gent gran de Salt (majors de 70 anys) permet desplaçar-se per totes les línies de l’àrea urbana de Girona.