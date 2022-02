El PSC de Girona reclama al govern municipal polítiques de protecció urbanística i planificació d’usos i de serveis, perquè la ciutat no es trobi amb situacions com la que ara s’ha conegut en relació a la voluntat d’un particular d’aixecar un hotel a l’espai que ocupen les naus de la Farinera Teixidor, tal com va avançar Diari de Girona.

La portaveu socialista a l’Ajuntament, Sílvia Paneque, ha alertat que “a la ciutat hi ha edificis que pel seu valor arquitectònic requereixen de polítiques de protecció i de planificació d'usos i de serveis”. “En aquest sentit i pensant en un centre eixamplat, l'Ajuntament hauria de liderar des de l’àmbit públic el futur del Garatge Forné o, precisament, la Farinera Teixidor”.

Paneque assenyala que la proposta socialista per a les naus de la Farinera Teixidor és que “es podrien convertir en espai cívic per al sector de la Devesa-Güell, que està mancat d'equipaments públics i que ha tingut un creixement important els últims anys”. També ha insistit que el Garatge Forné “pugui acollir el museu d'art contemporani i sigui la porta d'entrada a l’Eixample des de plaça d'Espanya i des del node d'arribada de visitants que suposa l'estació de tren i la d’autobusos”.

Sílvia Paneque insereix aquesta doble proposta en la dinàmica de prioritzar espais que ajudin a eixamplar el centre de Girona. “Entre les grans idees de les primeres dècades de democràcia a Girona, hi va haver la de situar edificis institucionals, culturals i cívics al centre de la ciutat”, recorda. Segons la portaveu socialista, els Eixamples “ofereixen oportunitats d’ampliació del què entenem com el nucli central de la ciutat de Girona”. La socialista ha insistit que “el respecte i bona gestió del patrimoni a Girona va ser clau en el passat i ha de continuar essent-ho”. Segons el PSC, Girona necessita generar nous punts d'interès cultural, patrimonial o cívic. “Portar el cor de la ciutat més enllà del Barri Vell requerirà sovint modernitzar espais públics per a vianants. Però allà on hi ha patrimoni d’interès, conservar-lo és clau, perquè el patrimoni d’interès precisament defineix Girona”.

Tot plegat, assenyala Paneque, “és impossible fer-ho sense planificar usos i proteccions dels edificis històrics i això és el que veiem que falla si ara ens hem d’enfrontar a la possibilitat que es faci un hotel enganxat a la Farinera”. El PSC s’ha ofert a ajudar en el que calgui per aconseguir un acord amb el particular per protegir la farinera i, a la vegada, pensar-hi un ús o servei de qualitat, tant per al barri com per al conjunt de la ciutat.

En definitiva, el PSC considera que la nova Girona s'ha de construir sobre un centre més gran per a una ciutat que ha crescut. I que s’ha de construir una bona articulació d’aquest centre amb els barris a través d'espais públics de qualitat i d’equipaments públics que constitueixin nous pols d'atracció.