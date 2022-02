L’estanc Girona 10, ubicat al carrer Sant Francesc de Girona, ha estat el blanc de tres lladres, que aquesta matinada han entrat a robar a l’interior del cèntric local.

Els fets han tingut lloc als voltants de la una de la matinada. Segons les gravacions enregistrades per les càmeres de seguretat, «els lladres van entrar al local a les 01:05 i a les 01:12 ja eren fora», explica el propietari de l’establiment. En només set minuts, van emportar-se diners en efectiu, tabac, dues caixes enregistradores i altres articles, com encenedors. Els tres individus van forçar la persiana i van rebentar el vidre per a accedir a l’interior del local. «A través de les gravacions hem pogut veure que van aixecar la persiana a molt poca alçada i van accedir a l’establiment estirats», subratlla el propietari de l’estanc gironí.

La Policia Municipal, detalla, ha localitzat una de les caixes enregistradores robades en un descampat, a pocs carrers de l’establiment. «Anaven tan de pressa que d’aquí la van arrencar i, un cop fora, van extreure els diners en efectiu i la van llençar», assenyala el propietari.

De moment, escara estan fent recompte de les pèrdues econòmiques. «Els estancs i les joieries sempre som objectiu dels lladres, són negocis cridaners perquè saben que hi tindrem diners en efectiu», reconeix. Amb tot, admet que «tard o d’hora ens havia de passar». I és que el local, recorda, ja va ser víctima d’un intent de robatori fa dos anys, tot i que els lladres finalment no van aconseguir accedir a l’interior de l’establiment.

En aquest sentit, el propietari de l’estanc denuncia la «inseguretat» que pateix el petit comerç de la ciutat. «Ens sentim molt desprotegits, durant el dia tenim molta sensació d’inseguretat i ara som víctimes d’un robatori a la una de la matinada, quan encara hi ha gent pel carrer i negocis oberts».

Vehicles amb vidres trencats

El Parc Central també ha estat un altre dels punts calents. I és que aquest matí, diversos vehicles han aparegut amb els vidres trencats. Segons ha pogut saber el Diari de Girona, es tracta de dues furgonetes aparcades al carrer Bisbe Sivilla. En una d’elles els propietaris no hi han trobat a faltar res, però en l’altra, d’una empresa de repartiment, se’n van endur dos paquets. Fonts dels Mossos d’Esquadra, a més, apunten a un altre vehicle de propietat individual.