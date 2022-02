ciència i tecnologia. L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) va ser la seu ahir del torneig local en la First Lego League. La fase gironina d’un programa internacional amb presència de 100 països va ser presentada pel youtuber Long Li Xue. A la competició que promou l’interès dels joves de 10 a 16 anys per convidar-los a emocionar-se amb la ciència i la tecnologia, es va haver d'abordar el repte CargoConnect. Els equips van haver de plantejar solucions innovadores per a transportar persones i mercaderies a escala mundial.