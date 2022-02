L’estanc Girona 10, ubicat al carrer Sant Francesc de Girona, ha estat el blanc de tres lladres, que la matinada de divendres a dissabte van entrar a robar a l’interior del cèntric local.

Els fets van tenir lloc als voltants de la una de la matinada. Segons les gravacions enregistrades per les càmeres de seguretat, «els lladres van entrar al local a les 01:05 i a les 01:12 ja eren fora», va explicar ahir el propietari de l’establiment. En només set minuts, van emportar-se diners en efectiu, tabac, dues caixes registradores i altres articles, com encenedors. Els tres individus van forçar la persiana i van rebentar el vidre per a accedir a l’interior del local. «Van aixecar la persiana a molt poca alçada i van accedir a l’establiment estirats», va subratllar el propietari de l’estanc.

De moment, escara estan fent recompte de les pèrdues econòmiques. «Els estancs i les joieries sempre som objectiu dels lladres, són negocis cridaners perquè saben que hi tindrem diners en efectiu», va reconèixer. Amb tot, va admetre que «tard o d’hora ens havia de passar». En aquest sentit, el propietari de l’estanc va denunciar la «inseguretat» que pateix el petit comerç de la ciutat. «Ens sentim molt desprotegits, durant el dia tenim molta sensació d’inseguretat i ara som víctimes d’un robatori a la una de la matinada, quan encara hi ha gent pel carrer i negocis oberts».

Vehicles amb vidres trencats

El Parc Central també va ser, en la jornada d’ahir, un altre dels punts calents. I és que al matí, diversos vehicles van aparèixer amb els vidres trencats. Segons ha pogut saber el Diari de Girona, es tracta de dues furgonetes aparcades al carrer Bisbe Sivilla. En una d’elles els propietaris no hi van trobar a faltar res, però en l’altra, d’una empresa de repartiment, se’n van endur dos paquets. Fonts dels Mossos d’Esquadra, a més, van apuntar a un altre vehicle de propietat individual.