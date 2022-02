Un conductor begut es va encastar ahir amb el cotxe contra una clínica veterinària de Girona.

Es tracta d'un home de 39 anys que no va resultar ferit de gravetat. El SEM el va atendre in situ i li va poder donar l'alta allà mateix.

La Policia Municipal de Girona per la seva banda l'ha denunciat pels fets i ha instruït diligències que es traslladen al jutjat pels fets.

L'accident de trànsit es va produir al carrer d'Emili Grahit, quan faltaven uns 10 minuts per les dotze de la nit.

Segons la Policia, el cotxe -un Volkswagen Golf negre- circulava pel carrer en direcció Passeig d'Olot i a l'altura del número 19 d'aquest cèntric vial, va fer un avançament improcedent. A causa d'aquesta maniobra, el conductor va perdre el control del seu vehicle.

A partir d'aquí, va xocar contra una pilona metàl·lica, una paperera i finalment, va acabar encastat contra la vidriera d'una clínica veterinària -situada a l'altura de la cruïlla del carrer Balmes. Aquest accident va desvetllar més d'un veí de la zona que va sentir el fort cop.

Arran de l'accident es van activar els efectius d'emergència: Policia Municipal, Bombers i SEM.

El cotxe va causar danys per tant, al mobiliari urbà i com avui encara es veia, al vidre de la clínica veterinària. En canvi, no es van haver de lamentar danys personals. Ja que el conductor, de 39 anys, va resultar ferit de forma molt lleu.

La Policia Municipal de Girona li van practicar la prova d'alcoholèmia i va donar positiu. Arran dels fets, els agents van instruir diligències pels danys i el positiu en alcohol i van denunciar el conductor. Un informe que es tramitarà al jutjat.