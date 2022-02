Els Mossos han detingut un pare i un oncle per abusar sexualment de dues nenes menors d'edat a Medinyà (Gironès). Les nenes, a qui ja s'ha traslladat a un centre de menors per protegir-les, tenen 8 i 13 anys. Qui va alertar del cas va ser la direcció de l'escola on estudien, que a finals de la setmana passada va denunciar els fets davant dels Mossos després que un familiar destapés els abusos. A partir d'aquí, la policia va activar el protocol corresponent, va apartar les menors de la família i se'ls va fer una exploració per certificar si havien patit agressions. Aquest divendres, la policia ha detingut els dos homes. Tenen 38 i 59 anys i se'ls acusa d'un delicte d'abusos sexuals. Després de passar a disposició judicial, han quedat en llibertat provisional.