El director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Adam Manyé, va anunciar ahir que totes les escoles de la ciutat de Girona tindran, el curs vinent, un màxim de 20 alumnes per aula a P3 (19 en el cas dels centres d'alta complexitat).

Aquesta és una de les propostes que el departament d'Educació, juntament amb l'Ajuntament de Girona, portaran a la taula local de planificació educativa, que tindrà lloc els propers dies. «Hem pres decisions el més estables i coherents possibles, amb la proa posada en treballar per a assegurar l’equitat». Conscients, però, que la natalitat continua en davallada a la ciutat de Girona, les dues administracions apostaran per a mantenir la mateixa oferta de línies a P3 el curs vinent (47 classes) a canvi de la reducció de ràtios. Amb tot, el regidor d’Educació a la ciutat, Àdam Bertran, va confessar que «la baixada generalitzada de ràtios ens ajuda a amortiguar la baixada de la natalitat a Girona i atendre més eficaçment totes les diversitats». La voluntat, segons Bertran, és mantenir les ràtios reduïdes de cara als propers cursos.

En paral·lel, de cara al curs vinent la ciutat de Girona mantindrà la zonificació que es va aprovar l’any passat i que va permetre passar de les tres zones (sud, oest i els barris del centre i nord de la ciutat), a la zona A (que engloba la part nord i oest de Girona), la zona B (que uneix els barris de l’Eixample amb una part de Santa Eugènia), i la zona C (que es reparteix entre totes les escoles del sud). A més, hi ha la zona B-C, que inclou el sector est, on els veïns poden escollir qualsevol dels centres de les dues zones per a escolaritzar-se.

Aquesta modificació del mapa de zones, impulsada per l'Ajuntament de Girona en coordinació amb el departament d'Educació, «ha funcionat i ha reeixit com una eina per a la lluita contra la segregació i a favor de l’equitat», va apuntar Àdam Bertran. Amb tot, va assenyalar que la intenció és mantenir-la a llarg termini, tot i que va assegurar que en proposaran «un petit ajustament» amb l’objectiu de millorar-la.

A més, les dues administracions van confirmar que de cara al curs vinent s’aplicaran els canvis anunciats al sector Est fa uns mesos. Es tracta de l’aposta per a concentrar tots els alumnes d’Educació Primària dels barris d’aquesta zona a l’escola de Vila-Roja, i els d’Educació Infantil només al centre de Font de la Pólvora. En aquest sentit, el regidor va explicar que al llarg dels darrers mesos han estat treballant «d’una manera silenciosa amb les comunitats educatives», a partir d’on «es confirma l’aposta per a intentar un sol itinerari a nivell públic des de l’escola bressol fins als 12 anys».

Una altra de les novetats és que, a partir del curs vinent, l’institut Ermessenda de Girona també oferirà estudis de Batxillerat. El regidor d’Educació, Àdam Bertran, va assegurar que aquesta «serà la primera vegada» que tots els instituts de la ciutat ofereixin Batxillerat. Pel que fa a la ubicació de la nova oferta, el director dels serveis territorials d’Educació va detallar que els estudiants estaran en barracons on hi ha part de l’institut de secundària, a l’espera que es desencallin les obres del nou centre a l’antiga fàbrica Simon.

Per altra banda, la redistribució educativa al sector Est també incorporava l’obertura d’un centre de noves oportunitats per a infants i joves al barri de Font de la Pólvora. En aquest sentit, Bertran va avançar que serà un centre amb una programació «viva» que s’adapti a les necessitats de cada moment, i alhora que estigui obert a tota la ciutat i no només als joves de la zona Est.