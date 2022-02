Un espectacular incendi va calcinar un autobús ahir a primera hora de la tarda a Girona. Les flames van afectar totalment o de manera parcial també diversos vehicles que estaven estacionats al costat (una furgoneta i diversos camions) i material divers que hi havia apilonats a terra com bobines o pals de fusta.

El foc va generar una columna de fum negre que es va veure des de diferents punts de la comarca del Gironès i, fins i tot, de poblacions de la Selva i del Baix Empordà. No va haver-hi ferits perquè el vehicle estava buit quan, per causes que s’hauran d’investigar, va començar a cremar.

L’autobús estava en una esplanada de terra del carrer de Salt que funciona com a aparcament de vehicles de grans dimensions com autobusos, camions, furgonetes i material divers. Està situat al límit del polígon de Mas Xirgu, entre la rotonda del Wala i l’hospital Santa Caterina de Salt. Molta gent propera a la zona es va apropar per captar imatges i saber què estava succeint i les imatges del fum van córrer com la pólvora per les xarxes socials.

El parc de bombers, a prop

Els Bombers van rebre l’avís quan faltava un minut per les quatre de la tarda i hi van desplaçar inicialment nou dotacions i posteriorment un desè vehicle. Van poder arribar ràpidament fins al lloc i encerclar el foc ja que tenen el parc pràcticament a l’altre costat del polígon de Mas Xirgu. Al lloc dels fets també s’hi van apropar diverses unitats dels mossos d’Esquadra.

El foc va quedar controlat cap a les set de la tarda, segons van informar els Bombers, unes tres hores després de l’avís de l’inici de les flames.