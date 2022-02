Una vuitantena de persones es van manifestar diumenge en contra de la caça. La ruta va començar a la zona de la Copa i va acabar al parc Central després de fer un recorregut per diversos carrers de la ciutat. Girona va fer una de les prop de quaranta ciutats de l'Estat on la Plataforma No a la Caça es va manifestar en contra de la caça i de la utilització de gossos com a arma per matar animals.