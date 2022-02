Girona vol evitar que els adolescents de 12 anys comencin a beure alcohol i prevenir l'abús de pastilles per dormir entre la gent gran. Són dues de les accions prioritàries del nou Pla Local d'acció sobre drogues i addiccions que ha engegat l'Ajuntament. La regidora de Salut, Eva Palau, admet que el consum excessiu d'alcohol els preocupa -de fet, el pla recull que és la droga més consumida a la ciutat- i sobretot que els joves el vegin «com a part del seu oci». El pla local, però, no es queda aquí. Proposa fins a 90 accions per actuar contra les addiccions (aquí, inclou també estupefaents) i reduir-ne l'estigma. Tan social com la imatge de determinats barris de la ciutat, perquè com diu Palau «cal tractar-les com un problema de salut».

El pla d'acció sobre drogues i addiccions és una de les línies que recull el Pla de Salut que l'Ajuntament de Girona va impulsar el 2018. "Ens ha d'ajudar a reduir o revertir aquelles situacions que comporten deteriorament de la salut mental", ha destacat l'alcaldessa, Marta Madrenas. "I per fer-ho, partim d'un enfoc totalment transversal, que no només incideix en aquelles persones que pateixen les addiccions, sinó també en el seu entorn social i familiar", concreta.

El nou pla recull fins a 90 accions, que es volen portar a terme des d'ara i fins al 2026. S'incideix en la prevenció i en l'assistència a aquells qui pateixen alguna addicció, però també s'actuarà per reduir els estigmes i per abordar les situacions des d'una perspectiva comunitària. "Allò que cal és tractar-les com un problema de salut", ha subratllat la regidora.

Per concretar les diferents accions, s'ha partit tant de dades quantitatives com d'entrevistes, enquestes i dinàmiques de grup. Només per donar algunes estadístiques, a Girona durant els últims quatre anys la policia ha interposat més de 5.000 sancions relacionades amb drogues (sumant també l'alcohol). I durant aquest període, els agents han detingut 158 persones que traficaven amb estupefaents.

L'estudi també subratlla com, a la ciutat, l'alcohol és el que genera més problemes entre la població. "De moment en diem substància, però ens n'acabarem referint com a droga", ha dit Eva Palau. El segueixen el tabac i el cànnabis, tot i que la regidora de Salut també admet que la pandèmia ha generat noves addiccions, i que en els propers anys aniran en augment "aquelles relacionades amb les apostes on line i l'ús abusiu de pantalles".

Prevenció entre els adolescents

Precisament, relacionat amb l'alcohol, Eva Palau ha admès que els preocupa que els adolescents cada cop comencin a consumir-ne quan són més joves. En concret, als 12 anys. "Això és preocupant, perquè cada cop més, aquests nens i nenes conceben el consum d'alcohol com a part del seu oci", ha concretat la regidora.

Per això, una de les accions prioritàries del pla se centrarà a prevenir-ho. "Sabem que no podem impedir-ne el consum, però sí retardar-lo", ha dit Palau. I per això, es faran accions per conscienciar els adolescents, implicant també tant les seves famílies com els centres escolars. "El treball serà comunitari, oferint-los també alternatives d'oci que no passen per beure alcohol i que ja existeixen a la ciutat", ha explicat la regidora.

Pastilles per dormir

En paral·lel, el nou pla d'acció també se centrarà a prevenir l'abús de pastilles de dormir entre la gent gran. Una situació, ha admès Eva Palau, que la pandèmia ha agreujat. "Aquells qui viuen sols o estan sols, de vegades acaben desencadenant un consum preocupant d'aquests fàrmacs, les benzodiazepines; a través del pla, intentarem detectar aquestes situacions i intervenir-hi", ha explicat la regidora de Salut.

La prevenció és un dels eixos del nou pla d'acció sobre les drogues i addiccions a Girona. Però al costat d'aquest, també n'hi ha d'altres. Eva Palau ha destacat que es vol impulsar l'assistència als qui pateixen algun tipus d'addicció i que, sobretot, es vol lluitar per "acabar amb l'estigma" que massa vegades les envolta.

"Hem d'intentar evitar la paraula delicte", ha dit. Sobretot, referint-se als estupefaents. "El seu consum no és normal, però tampoc podem caure en l'estigma; perquè aleshores, posem una etiqueta a una determinada persona o bé a un barri de la ciutat, cosa que agreuja la situació", ha afirmat Eva Palau. "I això ho hem de defugir", ha insistit.

Per això, d'entrada, el pla d'acció també es marca com a prioritat "fer visible sense estigmatitzar" la realitat de les addiccions a la ciutat. I a través dels agents socials o les associacions de veïns, apropar-se als diferents barris per veure en quin punts s'hi consumeix, veure els problemes que això genera i treballar conjuntament per revertir-ho.

"El pla d'acció és un document ampli i ambiciós, que s'ha treballat a fons", ha destacat l'alcaldessa. "I que sobretot, allò que fa és no només incidir en les persones que pateixen una addicció, sinó que vol tractar-ho des d'un punt de vista transversal; i això també suposa implicar diferents àrees de l'Ajuntament", ha conclòs Madrenas.