Els guanyadors del Premi Tres de Març 2022 de Salt són Josep Boó i Josep Maria Seguí“ pel seu compromís en les activitats culturals i socials que s’organitzen a Salt i, al mateix temps, per la seva solidaritat i col·laboració desinteressada en suport a la ciutadania saltenca”. Excepcionalment, enguany dues persones seran guardonades, en el cas de Seguí a títol pòstum després de la seva defunció aquest mes de gener.

Josep Boó va néixer a Camallera però fa ja més de 60 anys que viu a Salt on des de la dècada dels anys 70 ha col·laborat molt activament amb diverses entitats culturals i esportives del municipi (Comissió de Festes de Salt, Comissió de Reis, el Club Petanca Salt, Casal dels Jubilats o Associació de Gent Gran Les Bernardes de Salt). Durant tots aquests anys “Boó sempre ha mostrat la seva predisposició a participar en el dia a dia associatiu de la vila de forma totalment desinteressada”.

Josep Maria Seguí nascut a Girona però que durant 45 anys va viure a Salt, rebrà el Tres de Març 2022 a títol pòstum. “Sempre estava a punt per donar un cop de mà a tothom que ho necessités, una tasca que desenvolupava en gran part al voltant de l’Associació de Donants de Sang on des d’on dedicava el seu temps a ajudar i millorar la vida dels altres”. Seguí col·laborava en diverses associacions com Càritas Salt, l’Agrupació de parròquies, la Federació Catalana contra el Càncer o la Marató de TV3.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca dels premiats d’enguany “l’empremta social, cultural i solidària que durant dècades han deixat entre el teixit associatiu del municipi i que han convertit en Josep i en Josep Maria en dues persones referents i molt estimades per tots els veïns i veïnes”.

Els Premis Tres de Març reconeixen persones i entitats que duen a terme la seva activitat a la vila i que s’hagin distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica al municipi.

El jurat està presidit per l’alcalde i com a vocals té la regidora de Cultura, un representant de cada grup municipal i quatre representants més triats entre els guardonats amb el premi els darrers deu anys, a més dels fills predilectes de la vila.