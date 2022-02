El grup municipal socialista a Girona presenta al proper Ple una moció perquè els patis de titularitat privada i ús públic que hi ha a la ciutat puguin passar a gestionar-se des de l’Ajuntament i que així «es pugui millorar el seu estat i garantir el manteniment i la neteja». El PSC ha comptabilitzat 9 patis en aquesta situació a Girona: set a Can Gibert del Pla, un a Sant Narcís i un altre a Montilivi, però demana a la moció que es faci un cens exhaustiu de tots els patis privats d’us públic de la ciutat i que s’avaluï el seu estat de manteniment. «Aquests patis, malgrat ser privats, són d’ús públic i constitueixen una continuació vial del planejament urbanístic de la ciutat», explica la portaveu, Sílvia Paneque.

Amb aquesta proposta els socialistes pretenen guanyar espais de proximitat per veïns dels barris, evitar que els patis acabin essent espais en desús o desaprofitats i que hi hagi problemes de neteja o bé d’usos incívics.

“En algun dels casos citats a la moció ja hi ha un estat de desús i degradació important i les associacions de veïns han trobat impediments per poder desenvolupar-hi projectes que serien beneficiosos per a l’entorn”, assenyala Paneque.

El pati situat a Sant Narcís està en l’illa que formen els carrers Oviedo, Avinguda Sant Narcís i Lepant; i el que està a Montilivi es troba entre el carrers Castell de Solterra, Andreu Tuyet i Santamaria, Carles Bolòs i Emili Grahit.

En el cas de Can Gibert del Pla, els patis serveixen per connectar els diferents carrers de la zona. Tot i que s’han fet algunes actuacions de manteniment i seguretat, segons el PSC "pateixen la pressió dels vehicles i no poden fer la funció d’espai de trobada per als veïns que seria desitjable". Tres dels patis estan situats en diversos trams del passatge Campcardós; dos més en sengles trams del passatge Puigneulós i el sisè està al passatge Balandrau. Pel que fa al setè, limita amb els carrers Sant Sebastià, Campcardós, Montnegre i Bastiments.

Un primer intent

La moció socialista recorda que l’any 2002, dins el marc del Pla de Barris, es va fer un conveni per a la cessió d’aquests patis a l’Ajuntament entre l’Associació de Veïns de Can Gibert, l’Ajuntament i el Patronat de la Santa Creu. L’actuació, però, no va tenir recorregut, segons els socialistes "per la complexitat administrativa i jurídica que suposava la cessió dels patis". “Ara, després de diverses consultes i converses hem pogut constatar que hi ha alternatives a l’opció de cessió de propietat i que els patis poden passar a ser de gestió municipal per mitjà de convenis de col·laboració i altres instruments administratius i jurídics”, explica Paneque.

Per això, un dels acords de la moció que ha presentat el PSC insta a “iniciar els tràmits necessaris amb les comunitats de veïns i veïnes implicades -i sumar-hi les associacions de veïns- per fer possible la gestió municipal als patis interiors (…), per guanyar espais de proximitat pel conjunt dels barris i donar continuïtat urbana a diferents carrers”. “I, a través dels serveis jurídics i tècnics de l’Ajuntament de Girona redactar els convenis i projectes de millora que siguin necessaris per garantir la seva conservació i neteja o projectes d’interès del barri que s’hi puguin desenvolupar”, afegeix.