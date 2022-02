Jordi Roca i Alejandra Rivas preveuen obrir la confiteria del Rocambolesc el mes de març en un local que hi ha al costat de la gelateria que tenen al carrer de Santa Clara de Girona. Amb aquest nou local es vol centrar el projecte del Rocambolesc en el món dels gelats, mentre que en la confiteria s'hi oferiran altres productes dolços com ara llaminadures o caramels. D'aquesta manera, a la confiteria hi haurà galetes, torrons, mones, panettones, pastissos, figures de xocolata de Nadal, el calendari d'advent, rajoles de xocolata o toppings. Són productes que s'han anat creant per ocasions especials que ara tindran el seu espai a Girona. A més, el pastisser anuncia que vol continuar explorant el món dolç i per això avança que a la confiteria hi haurà molts altres productes que s'hi aniran afegint de forma progressiva.

La confiteria del Rocambolesc s'afegirà a la gelateria que ja hi ha al costat, que va obrir ara fa deu anys (el 2012). El projecte va sorgir de la passió de Jordi Roca i Alejandra Rivas pels gelats i ofereixen gustos originals i terrines amb toppings diferents dels habituals. Més endavant, Roca ha obert altres gelateries com ara a Barcelona i Madrid. Més enllà del Rocambolesc, Jordi Roca també va obrir Casa Cacao a la plaça de Catalunya el febrer del 2020. Un projecte centrat en la xocolata i el cacau on els clients poden comprar bombons, rajoles de xocolata i també hi ha la part de bar on s'elaboren diferents productes amb cacau.