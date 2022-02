Més de dos mesos després que l’empresa adjudicatària renunciés al projecte d’ampliació del bloc quirúrgic del Trueta i l’hospital del dia de l’ICO per l’encariment dels materials, les obres continuen endarrerint-se. Malgrat la crida del president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, a Salut perquè solucioni aquest procés «amb la màxima urgència», encara no s’ha obert la licitació de nou.

De fet, la mateixa delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, afirmava en una entrevista recent a aquest diari que «segurament» el nou concurs sortiria a finals de gener, per tal que les obres comencin al tercer trimestre d’enguany. De moment, però, la licitació segueix encallada.

A més, el retard de les obres es va posar sobre la taula en la darrera reunió de la junta de personal, a petició dels treballadors. Segons afirmen, la direcció els va dir que el concurs sortiria abans de l’estiu i que, durant aquest temps, s’havia aprofitat per fer alguns canvis en la proposta inicial. A més, s’ha contractat una interlocutora per agilitzar la situació.

Segons fonts de l’hospital Trueta consultades per aquest diari, el concurs de l’obra d’arquitectura del bloc quirúrgic i hospital de dia oncològic encara no ha sortit però s’hi està treballant per tal que es pugui publicar «tan aviat com sigui possible».

El procés, que es gestiona des d’Infraestructures de Catalunya, contempla dues licitacions separades, una primera d’arquitectura i una segona de les instal·lacions. La primera és la que segueix encallada però la segona ja s’ha adjudicat.

Segons l’hospital, aquestes obres s’iniciaran «en breu» amb treballs de desviament de serveis afectats i ampliació de la producció tèrmica. Afirmen que aquests treballs, «d’execució laboriosa, com que no tenen dependència o vinculació directa amb les obres d’arquitectura, permetran avançar feina fins a l’adjudicació de l’obra d’arquitectura». És per això que «tots els agents estan treballant per establir l’inici i el calendari de les obres d’aquests treballs d’instal·lacions».