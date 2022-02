«A Girona el 15% de la població té més de 65 anys i la digitalització massiva bancària els està passant factura perquè molts usuaris es troben sense eines, sense personal d'atenció i amb horaris i cites prèvies que pràcticament només es poden aconseguir via internet, calen mesures correctores». Així s'ha manifestat la regidora no adscrita i militant de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, per anunciar la presentació d'una moció en la qual proposa un seguit de mesures per tal que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats bancàries amb seu a la ciutat, solucioni els problemes amb els quals es troba una part important de la població, «en especial les persones més grans», per realitzar tràmits en les entitats financeres.

Pujola ha recordat com la reestructuració del sector bancari està provocant una retallada d'horaris d'atenció directa en les oficines, «la qual cosa afecta molt especialment les persones més grans» i és per això que en la seva moció també demana instar el Govern de la Generalitat a establir acords de col·laboració amb les entitats bancàries per «garantir l'assistència i assessorament a les persones que requereixin una adaptació a les noves tecnologies i fomentar la implantació de caixers automàtics adaptats a les necessitats de les persones grans i persones amb discapacitat». La regidora liberal també ha incidit en sol·licitar a l'Ajuntament de Girona que executi activitats formatives per a l'ús de les noves tecnologies entre persones grans perquè «és important reforçar la formació entre aquest col·lectiu per tal que puguin ser autònoms en les seves gestions bancàries i administratives».